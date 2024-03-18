دب يسبب حالة طوارئ في مدينة سياحية

أُعلنت حالة طوارئ، اليوم الاثنين، في مدينة سياحية في سلوفاكيا إثر هجوم دب أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم طفل، بعد أيام قليلة من وفاة امرأة في حادث مماثل.

ووقع الهجوم، أمس الأحد، في "ليبتوفسكي ميكولاس"، عند سفح جبال تاترا وعلى مقربة من منتجعات التزلج الشهيرة.

وقالت فيكتوريا كابسيكوفا الناطقة باسم المدينة إن "الدب هاجم خمسة أشخاص في وسط المدينة قبل أن يتراجع إلى الغابة".

وأصيب الضحايا، ومن بينهم طفل يبلغ 10 سنوات، بخدوش وعضات متفاوتة الخطورة.

وقالت "أكبر المصابين، الذين عولجوا في المستشفى، هو رجل يبلغ 72 عاما".

وطلبت السلطات، الاثنين، من السكان عدم الابتعاد عن المناطق السكنية، خصوصاً في المساء والصباح الباكر، إذ لا يزال الدب طليقاً.

وتحاول ست دوريات من الصيادين وعناصر الشرطة وخبراء الحياة البرية تحديد موقعه حول هذه المدينة التي تبعد حوالى 300 كيلومتر من العاصمة براتيسلافا.

وأشارت كابسيكوفا إلى أن العناصر "مزودون بطائرة مسيّرة تتمتع برؤية حرارية وليلية، وبفخاخ وأسلحة خدمة".

وكانت امرأة قضت الجمعة إثر هجوم آخر نفذه دب في وادي "ديمانوفسكا دولينا"، الواقع أيضاً في منطقة "ليبتوفسكي ميكولاس".

وقالت السلطات إن المرأة، البالغة 31 عاماً، سقطت حتى وفاتها من أعلى منحدر جبلي بعد أن طاردها دب.

وفي عام 2021، قُتل رجل يبلغ 57 عاماً بسبب هجوم دب بني في وسط سلوفاكيا، في أول حادثة قاتلة مثبتة منسوبة إلى دب بري في البلاد.

وبحسب باحثين سلوفاكيين، قُدّر عدد الدببة في سلوفاكيا بنحو 1275 في العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت وزارة البيئة السلوفاكية قواعد جديدة، تسمح لفرق متخصصة بإطلاق النار على أي دببة تشكل تهديدا للبشر.