إلهام الفضالة: أنافس نفسي.. والحُكم للجمهور

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أشادت الممثلة إلهام الفضالة بالزخم الدرامي الذي تعرضه قنوات «شبكة أبوظبي للإعلام» في رمضان 2024. وقالت: سعدت بتواجدي في مسلسل «بعد غيابك عني» على قناة «أبوظبي»، والتي تتميز بمشاركات مميزة لنجوم مسلسلات خليجية وعربية كبيرة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتحقق المنافسة القوية في «الماراثون الرمضاني» لهذا العام.



مرض نفسي

أعربت الفضالة عن سعادتها بالمشاركة في بطولة هذا العمل المميز، وذكرت أنه مسلسل اجتماعي يستعرض تأثير الماضي على الحاضر، وتناقضات النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية. وقالت: أجسد فيه شخصية مركبة، تدعى «شاهة»، تعاني مرضاً نفسياً، هو اضطراب ثنائي القطب كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، ومع تسلسل الأحداث يكتشف المشاهد الضغوطات النفسية التي تعرضت لها «شاهة» حتى أصيبت بهذا المرض.



حالة مركبة

ولفتت الفضالة إلى أن الخط الدرامي لـ«شاهة» كان متعباً للغاية، خصوصاً أنها حالة مركبة وشخصية مريضة نفسياً، حيث تتعرض لضغوط نفسية، وخلال الأحداث يتابع المشاهد كيف تتعامل مع هذا المرض، كما أن الدور فيه تحولات كثيرة، حيث تتزوج من ابن عمها الذي يجسده الممثل تركي اليوسف، وتنجب منه «ياسمين». وقد تحدت إلهام نفسها في تقمص هذه الشخصية، لكي تجسد فكرة المسلسل الاجتماعي الذي يتناول قضية التفكك الأسرى والزواج بالإكراه.



أول تعاون

أشارت الفضالة إلى أنها شعرت بالعناصر المكتملة لنجاح «بعد غيابك عني»، منذ أن عُرض عليها العمل، وذلك من ناحية القصة التي كتبتها المؤلفة علياء الكاظمي التي تتعاون معها للمرة الأولى درامياً. واكتشفت أنها مبدعة، واستطاعت أن تصل إلى مستوى عالٍ من الكتابة في مجال الدراما التلفزيونية بجانب تميزها في كتابة الروايات، بعدما حققت في السابق نجاحاً في تأليف عدد من المسلسلات المتميزة، بالإضافة إلى تعاونها مجدداً مع شهاب جوهر، من ناحيتي التأليف والإشراف والإنتاج، وذلك بعد النجاحات التي حققاها سوياً في «أمينة حاف» و«النون وما يعلمون»، إلى جانب الإخراج المحترف لسائد بشير الهواري.



منافسة شريفة

«الكون في كفة»، «أمينة خاف»، «النون وما يعلمون»، عدد من المسلسلات التي قدمتها الفضالة وحققت صدى كبيراً في مواسم رمضان المختلفة. وحول منافستها مع الأعمال الخليجية والعربية الأخرى في السباق الدرامي الرمضاني، قالت: أحب أن أنافس نفسي، وأضع تركيزي على العمل الذي أقدمه فقط، وأحاول دائماً تطوير نفسي واختيار أدواري بعناية، حتى أقدم أعمالاً هادفة ترقى بمستوى المشاهد العربي. وأرى أن «الماراثون» الرمضاني، منافسة شريفة، في ظل وجود زخم درامي كبير تشارك فيه نخبة من نجوم الدراما الخليجية، والجمهور الذي ينتظر هذا الموسم من عام لآخر، هو الحكم النهائي، للأعمال التي تستحق.



تراجيدي وكوميدي

تجد إلهام الفضالة نفسها في الأدوار التراجيدية وكذلك في «اللايت كوميدي»، لكنها تفضل التراجيدي بشكل أكبر، لأنها ليست ممثلة كوميدية بالدرجة الأولى، وتفضّل الأعمال الاجتماعية وتجسيد الشخصيات التراجيدية لتطلق طاقاتها التمثيلية أمام الشاشة الفضية، مثل شخصية «فجر» في «النون وما يعلمون»، و«شاهة» في «بعد غيابك عني».