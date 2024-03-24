بطولات شبابية.. تتصدر مشهد الدراما المحلية

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

تتصدر البطولات الشبابية المشهد الدرامي المحلي، عبر مسلسلات تنافس بقوة في «ماراثون 2024»، على قنوات «شبكة أبوظبي للإعلام» وتطبيق AD tv، بهدف دعم المواهب المحلية في أعمالها الفنية، التي تولت إنتاجها هذا العام، ومنها مسلسل «البوم» الذي يُعرض على شاشة قناة «أبوظبي»، ويشارك في بطولته كل من عمر الملا، عبدالله بن حيدر، رحاب العطار، بدر الحكمي، ومسلسل «خطاف» الذي من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من رمضان، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة من المواهب التي يظهر بعضها على الشاشة الفضية للمرة الأولى.

محتوى هادف

تميزت الأعمال الدرامية الإماراتية التي لعبت بطولتها مواهب واعدة بتنوع في قصصها، وتقديم محتوى جاد وهادف، يمزج بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي والرياضي، ومنها مسلسل «البوم»، الذي حصد ردود أفعال إيجابية من المتابعين على مواقع التواصل، وتصدرت بعض مشاهده الـ «ترند» على الـ «سوشيال ميديا». ويستعرض قصة عن الصراع والطموح والأمل، وتدور أحداثه حول حكاية بحار إماراتي يدعى «شهاب الناصي» يجسده عمر الملا، الذي استطاع بطموحه وقوته أن يؤسس لتجارة بحرية، وحين يقرر البحارة السفر في مركب خشبي باتجاه الهند، تندلع الحرب العالمية الثانية، ويدخلون في مغامرة كبرى مليئة بالأحداث الشائقة، وهو من تأليف عماد الدين حكيم، وإخراج الأسعد الوسلاتي.

نقلة نوعية

وأوضح بطل العمل عمر الملا، أن «البوم» نقلة نوعية في الدراما الإماراتية من حيث ضخامة الإنتاج وأماكن التصوير، حيث صُور بين الإمارات والهند في 5 شهور تقريباً، لافتاً إلى أنه على الرغم من أنه شارك في أعمال درامية محلية سابقة، إلا أن «البوم» بالنسبة له نقلة نوعية، لاسيما أنه قصة واقعية وملحمة وأسطورة تاريخية مبنية على أحدث حقيقية، ورائعة بتوقيع المخرج الأسعد الوسلاتي، والتي نسجها الكاتب عماد الدين الحكيم، وشارك في صناعتها نخبة من المبدعين، لسرد حكاية النوخذة «شهاب» التي يعبر المشاهد معها إلى عبق التاريخ، ليعيش صراعاً على الشاشة من أجل الكرامة.

وأشاد الملا بدعم القنوات المحلية، خصوصاً قنوات تلفزيون أبوظبي، للدراما الإماراتية، وحرصها على مشاركة المواهب الشبابية كعنصر أساسي في أعمالها الفنية، الأمر الذي يسهم في إظهار عناصر فنية جديدة في عالم التمثيل

تجارب أداء

من جهته، أعرب الممثل عبد الله بن حيدر عن سعادته، لمشاركته في بطولة مسلسلي «البوم» و«خطاف»، وقال: شكراً «شبكة أبوظبي للإعلام» على الدعم والحرص على تقديم أعمال درامية إماراتية ترقى بمستوى المشاهد العربي، والتي شارك في بطولتها نخبة من المبدعين، الذين اختِيروا بعد تجارب أداء عدة، شارك فيها أكثر من 400 ممثل، وتم اختيار الأفضل من بينهم ليتصدروا بطولة «البوم» و«خطاف»، منوهاً إلى أنه اختِير أيضاً من قبل المنتج ياسر حارب ليكون مخرج تجارب الأداء، ليتولى هذه المسؤولية إلى جانب عمله الرئيس كممثل.

فرصة عظيمة

رحاب العطار التي شاركت سابقاً في مسلسلات «بنت صوغان» و«كنا أمس» و«بنات الملاكمة»، تجسد شخصية «خولة» في مسلسل «البوم»، وحول مشاركتها في العمل، قالت: فرصة عظيمة قدمتها لنا «شبكة أبوظبي للإعلام»، بأن نكون جزءاً من هذا العمل المميز، الذي توفرت فيه كل عناصر النجاح، سواء القصة المختلفة أو المضمون المميز.

ولفتت العطار إلى أنه وللمرة الأولى يجتمع مجموعة من الشباب المتميزين، الذين يظهر بعضهم على الشاشة الفضية للمرة الأولى، لتنفيذ عمل ضخم مثل «البوم» الذي أظهر قدرات المواهب الواعدة وإمكاناتهم العالية التي تؤهلهم ليكونوا نجوم المستقبل.

رياضة ومغامرة

أما مسلسل «خطاف» الذي يستعرض قصة مختلفة في الدراما المحلية، تمزج بين الرياضة والمغامرة في إطار اجتماعي، وتدور قصته حول الشاب الإماراتي المكافح «ماجد» الذي يجسده محمد مصطفى، ويسعى لأن يكون بطلاً عالمياً في مجال الرياضات القتالية المختلطة MMA، لكنه يواجه خيانة من أقرب الناس إليه، ما يضع أمامه عقبات كبيرة للوصول إلى هدفه، ويشارك في بطولته عبد الله بن حيدر وفاتن أحمد، من تأليف محمد خميس ومسعود أمر الله، وإخراج علي مصطفى.

بداية حقيقية

وحول لعبه دور البطولة في المسلسل، أعرب محمد مصطفى عن سعادته البالغة بأن يتصدى لبطولة «خطاف»، موجهاً شكره لـ «شبكة أبوظبي للإعلام» على الدعم الكبير، والمخرج علي مصطفى الذي شارك معه في أدوار بسيطة من قبل في «المختارون» و«دار الحي»، على ترشيحه لتجسيد شخصية «ماجد»، وقال: شعرت بأن «خطاف» جزء من حياتي الواقعية، وأن هذا الدور سيكون بدايتي الحقيقية في مجال التمثيل، لاسيما أنني سافرت بالفعل إلى تايلند، وتدربت على رياضة الـ«موتاي» وعملت كمدرب «يوجا»، ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها في هذا العمل، خصوصاً في مشاهد القتال، إلى أنني كنت متحمساً لتقديم عمل يمثل علامة بارزة في الدراما المحلية.

«بيت أبونا»

في إطار الدراما الشبابية الاجتماعية الكوميدية، المتصلة بالشخصيات، والمنفصلة بالأحداث والقصص التي تحدث في كل حلقة، يجتمع الممثلان مروان عبد الله وعبد الله خليل في مسلسل «بيت أبونا» الذي يطرح قضايا اجتماعية وأسرية ملامسة لشرائح المجتمع كافة، وتدور أحداثه حول الأشقاء «حميد» و«مايد» و«ريم»، الذين يتوفى والدهم، ويرثون عنه منزلاً كبيراً، ولكن مع فتح وصية الأب تقع المفاجأة التي لم تكن في الحسبان، وهو من إخراج عبد الرحمن السلمان.

تجربة فريدة

أشار عبدالله بن حيدر إلى أن «البوم» قصة وتجربة فريدة من نوعها، تستعرض شجاعة وصمود رجال في مواجهة الظلم والتغلب على الظروف الصعبة، كما يتضمن رسائل هادفة تتمثل في التسلح بالقوة والعزيمة والتكاتف من أجل الوطن، والتغلب على التحديات.