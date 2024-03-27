دينا فؤاد: «حق عرب» تحدٍ كبير

سعيد ياسين (القاهرة)

واصلت دينا فؤاد حضورها الرمضاني من خلال مسلسل «حق عرب»، الذي يُعرض طوال الشهر الكريم على شاشة قناة «أبوظبي»، وتتناول الأحداث قصة شاب يحاول الهروب من ماضٍ مرير يلقي بظلاله عليه بين الحين والآخر، ولا يجد مفراً من التصدي له، ومواجهته.

‏قالت دينا لـ«الاتحاد»، إنها تجسد شخصية فتاة تعيش في منطقة شعبية وتبيع «الشاي» لمساعدة والدها، وتعيش قصة حب، وتخشى من انكشاف سرها الذي تهددها به زوجة والدها، فتضطر للرضوخ لها.



نفسي وجسدي

ذكرت دينا، أن دورها في المسلسل يمثل لها تحدياً كبيراً، وهو بمثابة محطة مهمة في مشوارها الفني، وقد بذلت مجهوداً استثنائياً في الدور الذي أجهدها نفسياً وجسدياً، لاختلاف الشخصية وعدم تجسيدها من قبل، كونها مركبة ومتباينة المشاعر بين حب وغيرة وقوة وضعف، وتحتوي على تفاصيل كثيرة على المستويات النفسية والاجتماعية والإنسانية، وفيها تحولات درامية متنوعة.

يشارك في بطولة العمل أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، وسلوى عثمان، وكارولين عزمي، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



منافسة شريفة

وأعربت دينا عن سعادتها بالتعاون للمرة الثالثة مع العوضي بعد مسلسلَي «الاختيار» و«اللي ملوش كبير»، وقالت إن الكيمياء بينهما ظهرت بشكل واضح في العمل الذي حرص الجميع على تقديمه بشكل جيد حتى ينال إعجاب الجمهور.

وترى فؤاد، أن عرض المسلسلات خلال موسم رمضان له بريق خاص، حيث يشهد الشهر الكريم منافسة شريفة على مختلف المستويات بين العديد من الأعمال التي تشارك في بطولتها عدة أجيال، واعتبرت أن الأعمال الجيدة تفرض نفسها وتجذب الجمهور بشكل واضح.



محظوظة

قالت دينا، إنها محظوظة للغاية بعرض عدد من مسلسلاتها خلال موسم رمضان، بدءاً من «الدالي» عام 2007، مروراً بـ«أفراح أبليس»، و«العار» و«كيد النسا» و«آدم» و«خطوط حمراء» و«الشك» و«الصياد» و«ظل الرئيس»، و«الحلال» و«أمر واقع» و«الاختيار» و«اللي ملوش كبير»، وحالياً «حق عرب».



أدوار هادفة

عن الأسس التي تستند إليها في اختيار أدوارها، أوضحت، أنها تحرص على التنويع، وتدقق في اختياراتها لتقديم أدوار مختلفة وهادفة تضيف إلى رصيدها بعيداً عن التكرار والنمطية. وذكرت أنها تعشق تجسيد الشخصيات المركبة والمعقدة التي تستفزها فنياً، وتجعلها تعيش حالة من التحدي، وأن هذا التدقيق يجعلها مُقلّة في أعمالها.