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عارف الطويل.. تميُّز بالدراما الإماراتية

عارف الطويل.. تميُّز بالدراما الإماراتية
3 ابريل 2024 02:02

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

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عارف الطويل تميز بإخراج الأعمال الدرامية الخليجية، وتولى إخراج أكثر من 26 مسلسلاً، منها «قبل الأوان»، «مجرد لحظات» مع فخرية خميس، «بين الماضي والحب» مع جاسم النبهان، «أم البنات» مع سعاد عبد الله، «أبلة نورة» مع حياة الفهد، وتفرد خلال مسيرته بإخراج المسلسلات الإماراتية المتنوعة بين الاجتماعي والتراثي والكوميدي، التي تعاون من خلالها مع نخبة من ممثلي الإمارات. 
عام 1999، كانت بدايته مع المسلسلات الإماراتية، حيث تعاون مع الممثل جابر نغموش في مسلسل «حاير طاير»، ليشكّل بعده ثنائياً فنياً معه، واستمر في تقديم أجزاء من المسلسل، إلى جانب أجزاء أخرى من مسلسل «طماشة». وخلال رحلته الناجحة مع الدراما الإماراتية، تعاون عارف الطويل مع عدد من الممثلين الإماراتيين، منهم أحمد الجسمي، سلطان النيادي، رزيقة الطارش، منصور الفيلي وجمعة علي، وقدم معهم مسلسلات استعرضت قضايا اجتماعية وشبابية وتراثية وكوميدية، حتى أصبح أحد المخرجين المهمين في المسلسلات المحلية، ومن أبرزها: «بنت صوغان»، «الطواش»، «يا مالكا قلبي»، «حظ يا نصيب»، و«دروب المطايا».
وفضلاً عن تميزه بالمسلسلات الإماراتية والخليجية بشكل عام، شارك عارف الطويل خلال مسيرته كممثل في عدد من المسلسلات، منها: «يوميات مدير عام»، «أحقاد خفية»، «نهاية رجل شجاع» و«رحلة الانتقام».

عارف الطويل
الدراما
الدراما الخليجية
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المسلسلات
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