دنيا المصري: «حق عرب» نقلة نوعية في مشواري

محمد قناوي (القاهرة)

تفاخر الممثلة دنيا المصري بشخصية «سميحة» التي تقدمها في مسلسل «حق عرب»، الذي يُعرض حصرياً على قناة أبوظبي، وتعتبر الدور نقلة نوعية وكبيرة في مشوارها، وأنها محظوظة بالمشاركة فيه لأنها تقدم شخصية مختلفة لفتاة شعبية حقودة وشريرة لأبعد الحدود.

أكشن رومانسي

وقالت دنيا لـ«الاتحاد»، إنها استعدت للدور وبذلت مجهوداً كبيراً استمر لشهور حتى يخرج إلى المشاهدين بهذا الشكل، وإن العمل شعبي بشكل جديد بعيداً عن المحتوى الذي يسيطر على العديد من الأعمال الشعبية، وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن رومانسي، ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تدفعها نحو الصراعات.

وعبّرت المصري عن سعادتها بعرض المسلسل على شاشة «أبوظبي»، حصرياً في منطقة الخليج، لأن الجمهور الإماراتي ذوّاق ومتابع للدراما المصرية.

وأشارت إلى أن «حق عرب» يسجل التعاون الثاني لها مع أحمد العوضي، بعد مسلسل «ضرب نار» في رمضان الماضي بظهور خاص، وجسدت خلاله شخصية فتاة عاملة يتزوجها العوضي بعد خروجه من السجن.

«بيت الرفاعي»

وأوضحت المصري، أنها تشارك أيضاً في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «بيت الرفاعي» مع أمير كرارة، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتجسد شخصية مركبة بداخلها تفاصيل كثيرة لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعي.

وعن اختيار أدوارها، قالت، إنها تراعي مدى قرب العمل من الناس ومناقشته لأوضاعهم، بما فيها من إيجابيات وسلبيات، وهذه هي رسالة الفن عموماً. وتركز في اختياراتها على التجديد، وترى أن الهدف في أي عمل يجب أن يكون البحث عن قضية تشغل الجمهور.

«حرب الجبالى»

تنتظر دنيا عرض مسلسل «حرب الجبالى» على إحدى المنصات الرقمية، والذي انتهت من تصويره العام الماضي، بطولة: سوسن بدر، هبة مجدي، ورياض الخولي، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه حول الأخ الجدع والزوجة الغيور والأخت الحنون، وهو مليء بالمشاعر الإنسانية.

واختتمت المصري، بأنها تحلم بتقديم شخصية الممثلة الراحلة مديحة كامل على الشاشة، قائلة: «أتمنى تحقيق هذه الأمنية، لأنني أعشق كل أفلامها، وهي كانت السبب في دخولي مجال الفن نتيجة حبي الكبير لها.

نجمة شباك

عن سعيها إلى نجومية الشباك، قالت: السبب الرئيس في عدم قيامي بالبطولة المطلقة حتى الآن يرجع إلى أن الأدوار التي تعرض عليّ لا ترشحني أساساً كبطلة، وعموماً أنا لا أسعى أبداً إلى البطولة المطلقة، لأنني مؤمنة أن 10 مشاهد في عمل يحتوي على قيمة فنية وفكرة عالية، أفضل بكثير من 100 مشهد في أعمال لا تقدم أي شيء، والنجومية في حد ذاتها لا تهمني، وأعتقد أن ما وصلت إليه من نجاح يتناسب مع الكم والكيف اللذين قدمتهما، بفضل حرصي الشديد في اختيار الأدوار الهادفة.