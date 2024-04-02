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«المدينة» في تورنتو.. يشبه «المسجد النبوي»

«المدينة» في تورنتو.. يشبه «المسجد النبوي»
3 ابريل 2024 02:02

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

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في قلب مدينة تورنتو الكندية، يقع المسجد الذي يحمل اسم «المدينة»، كونه يشبه الطراز المعماري للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويستمد شعبية كبيرة من موقعه الجغرافي المتميز، فيمكن لسكان وزوار المدينة الوصول إليه من أي جهة لاستقراره وسطها. 
عام 1974، تم تأسيس وإرساء قواعد مسجد المدينة، تنفيذاً لرغبة مجموعة من المسلمين يعيشون هناك أرادوا الحصول على ساحات مناسبة للعبادة.
مر مسجد المدينة بمراحل توسعة عدة، آخرها عام 2007 بإضافة مبانٍ ملحقة به تضم عدة طوابق، لتصبح مساحته الإجمالية أكثر من 9 آلاف متر تتسع لأكثر من 3500 مصلٍ.
معمار عريق
المعمار الخارجي للمسجد يتشابه بشكل عام مع المسجد النبوي بقبة رئيسة تحمل اللون الأخضر الداكن، ومئذنة ذات ارتفاع متوسط، وعلى الباب توجد لافتة كبيرة مدون عليها اسم «مسجد المدينة». عند الدخول يشعر المرء بالارتياح عند النظر إلى الألوان الهادئة بالداخل، والتي يغلب عليها اللون الأبيض، الأرضية مفروشة بسجاد أحمر فاخر. ويتزين السقف بنقوش فخمة، حتى غرفات الوضوء صُنعت من أفضل أنواع الرخام، ومئذنته تمكِّن جميع سكان المدينة من سماع صوت الأذان للصلوات الخمس.
مدرسة
لا يقتصر النشاط في المسجد على إقامة الصلوات الخمس والشعائر الدينية فقط، وإنما هو مقصد لجميع المسلمين هناك، تقام فيه صلاتا عيدَي الفطر والأضحى، حيث يلتقي الجميع لتبادل التهاني بالأعياد والمناسبات المختلفة.
يضم المسجد مدرسة كبيرة قوامها أكثر من 400 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم من 4 - 16 سنة، وفيه مكتبة كبيرة تكتظ بمئات الكتب التي يمكن للزوار الاستفادة من كنوزها.
وفي الأزمات والكوارث، يسهم المسجد في تقديم الدعم للمحتاجين من خلال جمع التبرعات وتوجيهها إلى مصارف الإغاثة، ليس في كندا وحدها، وإنما للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنشطة لدعم الشباب، وإقامة حفلات الزواج لمسلمي كندا.

المسجد النبوي
تورنتو
المدينة المنورة
كندا
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