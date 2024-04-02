«يمعتنا بين الغاف».. يستعيد أجواء «الفرجان»

خولة علي (دبي)

تتواصل الفعاليات والبرامج الرمضانية الهادفة في ربوع الإمارات، والتي تعزز الكثير من القيم والمبادئ الاجتماعية، وتؤكد أهمية ترسيخها وتأصيلها بين أفراد المجتمع. وفي ساحة حديقة مشرف بدبي، حيث الطبيعة المتسمة بغابات أشجار الغاف، نظمت إدارة فرجان دبي مهرجان «يمعتنا بين الغاف»، وسط أجواء رمضانية حافلة بالكثير من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتراثية لمختلف الأعمار، في محيط عائلي دافئ، وملتقى حيوي يجتمع فيه الأهالي لتوثيق العلاقات الأسرية الاجتماعية.

روحانيات رمضان

أشار خالد العوضي، المنسق الإعلامي، إلى أن مهرجان «يمعتنا بين الغاف» في رمضان يستقبل أبناء فرجان وأحياء دبي في أجواء اجتماعية ترفيهية تراثية، تستلهم روحانيات شهر رمضان الكريم بهدف مشاركة أسعد اللحظات بين الأهل والأصدقاء، حيث يقدم المهرجان جدول فعاليات مزدحماً بالتجارب المتنوعة لاختبار تجارب جديدة، والاستمتاع بفعاليات تمزج بين التراث الفني والحداثة، وتعزز أواصر التلاحم المجتمعي.

قيم إسلامية

وأضاف العوضي، أن «يمعتنا بين الغاف»، يهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية السمحة خلال شهر رمضان الكريم، وسط أجواء مجتمعية تنبض بالحياة لاستكشاف تجارب جديدة والاستمتاع بالطقس الرائع، وبفعاليات تجسد قيم التماسك المجتمعي، والعمل على تهيئة أجواء من الألفة والمودة بين رواد الفعالية من أبناء فرجان دبي للتقارب الاجتماعي والاستثمار الأمثل للوقت، مع ممارسة حياة صحية خلال الشهر الفضيل، واستثمار الإبداعات الشبابية، وتوفير ملتقى أسري. كما يسهم المهرجان في دعم أصحاب المشاريع المنزلية والمطاعم المبتكرة، والإضاءة على مشروعات إماراتية ناجحة بهدف دعم المشاريع الريادية والناشئة، مع ترسيخ عناصر الهوية الوطنية ودعم المواهب وريادة الأعمال داخل الأحياء السكنية في دبي.

محطات ومسابقات

تحدث العوضي عن أقسام ومحطات متنوعة يضمها المهرجان، منها منطقة للمشاريع الشبابية والأسر المنتجة، ومنطقة مخصصة للمطاعم ومسابقات الطهي، وساحة لعرض إبداعات الرسامين للجداريات والرسم على صناديق الملابس الخيرية التي تُوزع بالأحياء السكنية، ومنطقة مخصصة للشباب لممارسة بعض الألعاب الجماعية والتسامر، ومنطقة ترفيهية للأطفال مع الاستمتاع بركوب الخيل، إضافة إلى حديقة حيوانات مصغرة، ومنطقة ألعاب القفز، وألعاب شعبية إماراتية متجددة، ومسابقات.

منطقة المسرح

تحدث خالد العوضي عن منطقة المسرح في المهرجان، والتي تعرض إبداعات المواهب والمسابقات المتنوعة، منها مسابقة شعرية مع مجلس دبي للشباب ومسابقة طبخ، ومسابقات تفاعلية للأطفال والكبار، مع فريق «بصمة زايد التطوعي»، ومسابقة العزف على العود والقانون والبيانو من قبل مواهب إماراتية شابة، ومساحة للممارسة الأنشطة الرياضة، ومنها الكرة الطائرة.

135 ألف زائر

زار المهرجان أكثر من 135 ألف زائر، وشهد مشاركة 20 مشروعاً منزلياً متميزاً، و150 موهبة مبدعة، و50 متطوعاً، إضافة إلى 25 مطعماً وكافيه، لافتاً إلى أن مهرجان «يمعتنا بين الغاف» في رمضان يُعتبر ملتقى الأسرة الإماراتية، نظراً لتنوع الأنشطة المشاركة والفعاليات التي تسعى إلى إحياء التراث الشعبي، والحفاظ على إرث الأجداد في إطار يربط بين الماضي والحاضر.