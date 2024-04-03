جوائز "الشارقة للرسوم المتحركة" تفتح باب المشاركات

الشارقة (الاتحاد) أعلن مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه الذي يحتفي بالفن والابتكار في عالم الرسوم المتحركة، عن فتح باب استقبال المشاركات لجوائز دورتها الثانية التي تقام من 1 - 5 مايو في مركز إكسبو الشارقة، موجهاً للموهوبين والمبدعين الدعوة لترشيح أعمالهم، حيث يمكن لفناني الرسوم المتحركة والصناعات الإبداعية والسرد القصصي استعراض مواهبهم والمساهمة في تعزيز صناعة الرسوم المتحركة من خلال "جائزة اعرض مشروعك" و"جائزة الإعلان الترويجي للكتاب".

وكشف المؤتمر أن باب استقبال المشاركات سيظل مفتوحاً حتى 15 أبريل، وأن تكريم الفائزين سيتم خلال حفل ختام المؤتمر في 5 مايو، إذ يحصل الفائزون بالمراتب الـ 3 الأولى على جوائز قيمة، وينالون تقدير أعضاء لجنة تحكيم، كما يفتح المؤتمر الباب أمامهم إلى فرص مستقبلية، للتواصل مع خبراء صناعة الرسوم المتحركة، واستعراض مواهبهم ومهاراتهم على منصة عالمية.

تتحدى "جائزة اعرض مشروعك" الفنانين والمنتجين والكتّاب والعقول المبدعة لإعداد وتطوير "عرض تقديمي" لسلسلة رسوم متحركة محتملة تستهدف الأطفال والطلاب في سن رياض الأطفال، على أن تكون السلسلة مرتبطة بشكل مباشر بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط. ويجب أن يتم العرض التقديمي بصيغة ملف "بي دي إف" PDF، وألا يزيد على 15 شريحة، ولا يتجاوز حجمه 20 ميجابايت كحد أقصى، ويجب أن يقدّم عنوناً جذاباً، ووصفاً مفصلاً للشخصيات الحيوية والبنيّة السردية، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحلقة مع نقاط الحبكة الرئيسة التي ستقدم لأعضاء لجنة التحكيم لمحة عن تدفق السرد القصصي لدى المشارك. ويمكن تعزيز ملف العرض بمواد إضافية، غير إلزامية، كالرسوم التخطيطية والتصميمات الأولية للشخصيات أو البيئات، ولوحات الإلهام التي تلخص أجواء الجماليات العامة للسلسلة، وسيحصل الفائزون في المراكز الـ 3 الأولى على جوائز قيّمة تساعدهم على تحقيق أحلامهم في عالم الرسوم المتحركة.

وتحتفي "جائزة الإعلان الترويجي للكتاب" بفن الإعلان الترويجي وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتكرّم الفنانين الذين يستخدمون مهاراتهم لإثراء مخيلة القراء، كما تستند الجائزة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد وتعزز أهمية الكتاب على المسرح العالمي. وتدعو الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية إلى تقديم فيديو إعلان ترويجي لسلسلة "خراريف" للمؤلفة الإماراتية دبي أبو الهول، والتي أصدرتها "مجموعة كلمات"، ويمكن للأعمال المترشحة أن تشمل السلسلة بكاملها أو التركيز على كتاب معين منها، على أن لا تقل مدة الفيديو عن نصف دقيقة ولا تتجاوز دقيقة واحدة، مع ضرورة الالتزام بدقة الفيديو. وتشرف لجنة متميزة من الحكام على تقييم "جائزة اعرض مشروعك"، منهم الفنان العالمي كريستوف سيراند، وكاميل ويس، مدير الأعمال والمحتوى في "سبيستون"، إلى جانب أندريا بوزيتو، منتج ومخرج في "استديو بوزيتو"، وأوليفير دومونت، رئيس "هاسبرو للإنتاج"، بالإضافة إلى خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، وبيترو بينيتي، المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة.

أما لجنة تحكيم "جائزة الإعلان الترويجي للكتاب"، فتضم كلاً من الفنانين كريستوف سيراند، وساندرو كلوزو، والمنتج جورجيو سكورزا، الرئيس التنفيذي والمدير الفني في "موفيمينتي" للإنتاج، والمنتج عبدالعزيز عثمان، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "زيز" للإنتاج، ودبي أبوالهول، مؤلفة سلسلة كتب "خراريف"، إلى جانب خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، وبيترو بينيتي، المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، ممثل من مجموعة كلمات. وتقدم الدورة الثانية من "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة"، الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" تجربة تحفيزية لكل المشاركين، ومنصة للفنانين الموهوبين والواعدين تتيح لهم فرصة التواصل والتعاون لتشكيل مستقبل عالم الرسوم المتحركة.