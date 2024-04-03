"مهرجان دبي للمأكولات" يقدم باقة متنوعة من الفعاليات

تنطلق الدورة الـ 11 من "مهرجان دبي للمأكولات 2024 " يوم 19 أبريل الجاري ويستمر حتى 12 مايو المقبل ويقدم لسكان دبي وزوارها برنامجاً مميزاً من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات والعروض الترويجية وأشكال التميز والإبداع في فنون الطهي والنكهات التي تعكس المشهد الرائع لعالم المأكولات في دبي.

ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتميزة من دوراته السابقة مثل "أسبوع دبي للمطاعم" و"رحلة في عالم المذاقات" و"كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" و"طبق بـ 10 دراهم" إضافة إلى فعاليات جديدة وهي "إبداعات الشيف" والدورة الأولى من "المبتكرون الطهاة" برعاية "غولت آند ميلو".

ويتضمن "أسبوع دبي للمطاعم"- الذي يعد بمثابة عرض لفنون الطهي وتنوع المأكولات وأصالتها في دبي- قوائم طعام مختارة بعناية لأكثر من 50 مطعماً من أشهر المطاعم في المدينة والمتاحة بأسعار مميزة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعد أسبوع دبي للمطاعم احتفالاً بتنوع وتطور قطاع الطعام والمطاعم في دبي وكذلك بالطهاة والشخصيات الرائدة والمبتكرة في عالم المأكولات الذين ساهموا في ترسيخ مكانة المدينة العالمية في مجال فنون الطهي.. وفي ظل مشاركة المزيد من المطاعم هذا العام والتنوع في الأطعمة والمأكولات المقدمة فإن هذه الفعالية ستكون فرصة رائعة لاستكشاف تلك الأطباق الشهية المتنوعة بأسعار منافسة ضمن أجواء مميزة تجعل تناول وجبة الطعام تجربة لا تنسى.

