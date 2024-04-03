"ليالي رمضان" بالشارقة يشهد إقبالاً كبيراً مع اقتراب العيد

تشهد فعاليات معرض "ليالي رمضان 2024، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن الدورة الـ 34 من "مهرجان رمضان الشارقة"، زخما كبيرا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

ويقدم المعرض لزواره مفاجآت تسوق مذهلة، تتضمن عروضا متميزة وتخفيضات كبرى، تصل إلى أكثر من 75% على مجموعة متنوعة من أفضل المنتجات، يقدمها نحو 200 عارض من كبار تجار التجزئة، وما يزيد على 500 علامة تجارية عالمية.

وتزداد أجواء معرض ليالي رمضان تألقا خلال الأيام القادمة من الحدث، الذي يستمر حتى 10 أبريل الجاري، حيث سيكون بانتظار سكان إمارة الشارقة وزوارها، المزيد من الأمسيات الرمضانية الممتعة، متضمنة مجموعة متميزة من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة، التي تشتمل على فقرات مفتوحة تتيح لجمهور المتسوقين المشاركة فيها، والحصول على جوائز قيمة والاستفادة من العروض المُقدمة بأفضل الأسعار.

ويحظى المعرض بإقبال لافت من الزوار الذي يتوافدون للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي يشهدها وقضاء أوقات سعيدة يترافق فيها التسوق في ليل رمضان بإكسبو الشارقة مع الاستمتاع بالأنشطة التراثية والترفيهية وحزمة الفعاليات والعروض الفنية التي تقدمها قرية التراث التي تواصل تألقها، بما تقدمه من رحلة تراثية في عالم العادات والتقاليد والتراث الشعبي، وما تشهده يوميا من عروض متميزة للفنون الشعبية، والبرامج والمسابقات الثقافية والتراثية المتنوّعة.

وقال سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة،" يسعدنا أن نشارك سنويا زوار المعرض، احتفالاتهم بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر بمعرض ليالي رمضان، وفعالياته المتنوعة وأجوائه الاستثنائية البهيجة والأنشطة الترفيهية وعروضه التسويقية الجاذبة والتخفيضات الكبرى التي يقدمها العارضون، على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة، والعديد من الهدايا، من خلال المسابقات التي يشهدها المعرض".

وأكد أن النتائج الأولية لمعرض "ليالي رمضان"، تعكس مؤشرات إيجابية على نجاحه في تنشيط الحركة التسويقية في الإمارة، وتعزيز نسبة مبيعات الجهات المشاركة، مشيرا إلى أن سكان وزوار الإمارة ينتظرهم العديد من المفاجآت السارة والفعاليات الترفيهية خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة وزيارة المعرض للتعرف على العروض الكبرى والمفاجآت التي يحفل بها الحدث.

