«اللوفر أبوظبي» يحتفي بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي متحف اللوفر أبوظبي ببهجة العيد، حيث تلتقي الأجواء الثقافية على وقع موسيقى نابضة بالحياة وتقام عروض الأفلام الرائعة، ويتمكن الزوار من الاستمتاع بالحكايات الخالدة في المعارض.

ويقدم معرض «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحكم»، من 26 مارس إلى 21 يوليو، رحلة ساحرة عبر بوابة عالم حكايات الحيوانات الرمزيّة التي يمتد أثرها عبر الثقافات والقرون، ويستعرض مراحل التطور التي شهدتها تلك الحكايات الخالدة من نشأتها الأولى في الهند واليونان وحتى بلوغها ذروة شهرتها على يد كاتب الحكايات الرمزية الفرنسي جون دي لافونتين.

تُعرض على واجهة المتحف روائع فنية تجسد العالم الساحر والمرِح لحكايات الحيوانات الرمزية، ويتتبع المعرض أصول هذا النوع من الأعمال الأدبية، ثم يستكشف تطوره في الفترات التالية من خلال كتابين رئيسيين: «كليلة ودمنة» لابن المقفع، وحكايات جون دي لافونتين.

يُعرض فيلم «كتاب الأدغال» يوم 10 أبريل وسط عالم البرية برفقة الفتى ماوكلي ورفاقه في الغابة، حيث يقدمون دروساً حياتية قيّمة.



