«التنمية الأسرية» تعزز التواصل في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

حرصاً على تعزيز المهارات الاجتماعية والتواصل الإيجابي لدى أفراد الأسرة والمجتمع، وملء أيام شهر رمضان الفضيل بالأوقات الدينية والمعرفية النوعية، حرصت مؤسسة التنمية الأسرية على تنظيم مجموعة من الفعاليات الرمضانية المتنوّعة، بهدف تجديد الإيمان لدى الأفراد، والسعي للعمل الجاد وتعزيز الصفات الحسنة التي تقوم عليها العلاقات ورضا الوالدين والإحسان إليهم، بالإضافة إلى تعزيز المشاعر الأخوية في كل مكان وفي مختلف الأوقات.

تضمنت الفعاليات الرمضانية مجموعة من المحاضرات والمجالس الرمضانية والمبادرات المجتمعية التطوعية التي نفذت ضمن فعاليات «نادي بركة الدار» بحضور كبار المواطنين وأفراد أسرهم في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، منها مبادرة «رمضان معاً»، وذلك من خلال توزيع وجبات «كسر الصيام» بالتعاون مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم، وفريق «بالدماء نرويك يا وطن».

أمسيات تثقيفية

نظم «نادي بركة الدار»، ضمن مجالس الحكماء، مبادرة «منكم وفيكم» في مركز المرفأ، والتي تضمنت قيام كبارنا، أعضاء نادي بركة الدار بزيارة عدد من كبار المواطنين في منازلهم، وذلك لتعزيز العادات المجتمعية الإيجابية، وتقديم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وحرص النادي على تنظيم مجموعة من المحاضرات الدينية والورش التفاعلية والمجالس الرمضانية منها: «حري ليلة القدر»، «صيام الجوارح»، «صحتي في رمضان»، «الصحة في الشهر الفضيل»، «رحلة السعادة والإيجابية في رمضان»، محاضرة أياماً معدودات، محاضرة أموال مباركة، الفطور الجماعي، توزيع وجبات كسر الصيام، رمضان بين الماضي والحاضر، محاضرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فضل صلة الرحم، رمضان عبادة ورياضة، مفاتيح الصحة والتغذية السليمة في الشهر الفضيل، غبقة رمضانية، مائدة رمضان، محاضرة اقرأ، وقفات مع الصائمات في رمضان، محاضرة سخاوة النفس، ومحاضرة أهمية السحور.

مكتبة زايد الإنسانية

تضمنت الفعاليات الرمضانية، التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية ضمن فعاليات مكتبة زايد الإنسانية، مجموعة من الورش بعنوان «أهلاً رمضان»، حضرها نحو 200 فرد، وتهدف إلى التوعية والتثقيف الأسري في مختلف المجالات، والمشاركة بالأنشطة المتنوعة، واستعراض ومناقشة أبرز العادات الدينية المحببة في الشهر الفضيل، ومناقشة بعض العادات الموروثة كتقديم الهدايا والتهاني بحلول شهر رمضان من أجل نشر قيم التسامح وصلة الرحم التي يمكن إظهارها بين أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام.

تسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال برامجها وخدماتها المبتكرة وفعالياتها المتنوعة، إلى توفير فرص المشاركة المجتمعية المستمرة لكبار المواطنين والمقبلين على هذه المرحلة ضمن بيئة داعمة اجتماعياً ونفسياً تعزّز جودة حياتهم بشكلٍ مستدام، والاهتمام بالجانب الثقافي والمعرفي لجميع أفراد المجتمع، لتعزيز مهارات القراءة وتبادل المعرفة والأفكار البناءة.