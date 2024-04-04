«استقبال المولود».. طقوس بألوان الفرح

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

كثيرة هي العادات والتقاليد والطقوس التي مارسها المجتمع المحلي، وشكلت جزءاً من ذاكرته، وتستدعي ترسيخها لدى الأجيال للحفاظ عليها واستدامتها، عبر العديد من الصور واللوحات الفنية والمسرحيات وأداء أدوار شخصياتها في مختلف المناسبات، لاسيما المهرجانات التراثية. ومن هذه الصور المجتمعية، طقوس «استقبال المولود» في الأسرة، التي تشهد تفاصيل عدة تضيء على طرق عيش الأوّلين ضمن قيَم الترابط والتراحم، حيث كان «الفريج» كالبيت الواحد.



مسرح واقعي

حكاية «استقبال المولود»، بقلم الكاتبة شيخة الجابري، قصة من الواقع تروي جزءاً من حياة الأسلاف، وتبرز قيمهم الإنسانية، ضمن مشاهد جاذبة تحاكي الماضي بكل جمالياته، حوَّلها المخرج محمد سعيد السلطي، إلى عرض مسرحي، ضمن فعاليات الموسم الماضي من «مهرجان الحصن» الذي يقام سنوياً في أبوظبي، حيث سلّط الضوء على عادات وتقاليد «استقبال المولود»، وما رافقها من صور شعبية إماراتية من زمن الأسلاف، وطقوس وعادات وتقاليد وقيم محبة وترابط مجتمعي.

هذا العرض المسرحي، يمثل تجربة متكاملة تضج بالمشاهد الإنسانية التي تؤصل للموروث الإماراتي وقيمه الراسخة، وتسلّط الضوء على عادات وتقاليد استقبال الأم والأب لمولودهما، ترافقها العديد من الصور المجتمعية الأخرى التي ترتكز على قيم التضامن والتعاون والترابط الأسري، بهدف إحياء الموروث الشعبي وترسيخه في المجتمع.



طقوس متوارثة

وقال محمد سعيد السلطي مخرج مسرحي، إن القصة تسلِّط الضوء على طقوس التجهيز لاستقبال المولود وشراء الهدايا التي تقدمها أم الزوج لزوجة ابنها، ومشاهد العرض تبدأ من مكوث الزوجة في بيت والدتها في آخر أيام الحمل، استعداداً للوضع، وإقامة حفل «استقبال المولود»، ثم العودة إلى بيت زوجها بعد 40 يوماً من الولادة. وتتخلل المشاهد صور اجتماعية يتفاعل معها الجمهور، وتسرد العديد من التفاصيل التي كانت تشكل جزءاً من حياة الأجداد، حيث يطّلع الجمهور على جانب من حياة الأجداد في السابق، وكيف يسودها التعاون، من خلال عروض ترسخ التراث وتعززه لدى الأجيال لضمان استمراه وصونه وسيلة من وسائل ترسيخ الموروث واستدامته.



قيم مجتمعية

أكدت الممثلة غزالة الضب، أن ترسيخ الممارسات والقيم المجتمعية أمام الجمهور، لاسيما الأطفال والشباب الذين لم يعاصروا هذه المرحلة، أمر مهم للغاية، للتأكيد على قيم التعاون والمحبة، وتعزيزها في المجتمع، موضحة أن مثل هذه الأدوار قادرة على إيصال هذه المعلومات بشكل سريع للمتلقي، ما يضمن ترسيخها في المجتمع.

وأضافت: نؤدي الأدوار بكل دقة ونظهر القيم التي كانت سائدة في «الفرجان»، حيث كانت السمة الغالبة المحبة للتكافل في السراء والضراء، وخلال «استقبال المولود» كان الجيران يتعاونون ويجتمعون للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.



حفل بهيج

وقالت: بعد عودة الأم من بيت والدتها بعد الولادة، تجد في استقبالها حفلاً بهيجاً يعم «الفريج»، مع تجهيز الذبائح وتوزيع اللحوم على الجيران، فيما تستقبل أم الزوج زوجة ابنها بالهدايا المبهجة، في ظل حفاوة كبيرة، احتفاءً بسلامة الأم والطفل، وتهدي الجارات الأم بعض الأطعمة المغذية.



من الواقع

قالت الكاتبة شيخة الجابري، مؤلفة النص المسرحي الخاص بطقوس استقبال المولود، إن المشاركة بعمل إبداعي في «مهرجان الحصن» فرصة حقيقية لتسليط الضوء على عنصر مهم من عناصر تراث إمارة أبوظبي، موضحة أن المسرحية التي كتبتها للعرض تتميز بالواقعية، وترصد عادات وتقاليد وطقوس استقبال المولود، وفرحة أهل «الفريج» الكبيرة باستقباله، بجانب أسرة المولود، وهو عرض مسرحي يرسخ أصالة الموروث، ويعززه لدى الأجيال.