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رصد عيّنة نادرة من حيوانات وحيد القرن الجاوي في محمية بإندونيسيا

رصد عيّنة نادرة من حيوانات وحيد القرن الجاوي في محمية بإندونيسيا
7 ابريل 2024 15:21

رُصد في متنزّه وطني في إندونيسيا صغير وحيد قرن جاوي يُشكّل عيّنة نادرة من هذه الحيوانات، ما يعزز الأمل بإمكان حفظ هذا النوع الذي يُعدّ من أكثر أنواع الثدييات عرضة للانقراض في العالم.

والحيوان الذي رُصِد هو صغير وحيد قرن يُقدَّر عمره بما بين ثلاثة وخمسة أشهر لكنّ جنسه لا يزال مجهولا. وشوهد الشهر الفائت في لقطات لإحدى الكاميرات المخبأة البالغ عددها 126 في متنزه أوجونغ كولون الوطني في جزيرة جاوة غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا. 

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وقال المسؤول في وزارة البيئة الإندونيسية ساتياوان بودياتموكو في بيان هذه أخبار جيدة تثبت أن حيوانات وحيد القرن الجاوي، الموجودة فقط في أوجونغ كولون، يمكنها التكاثر بشكل صحيح". 
وكان صغير وحيد القرن يسير مع أمه في المحمية التي تبلغ مساحتها 120 ألف هكتار من الغابات المطيرة والممرات المائية والواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من جاوة، وهو الموطن الطبيعي الأخير لهذا النوع المستوطن من حيوانات وحيد القرن والمهدد بشدة بالانقراض وفقاً لليونسكو.

ولوحيد القرن الجاوي طيات من الجلد الفضفاض تجعله يبدو أشبه بدرع. وتقدّر السلطات الإندونيسية عدد الحيوانات من هذا النوع بـ82 بعدما شهد انخفاضاً طوال سنوات. وكان عددها في السابق بالآلاف في كل أنحاء جنوب شرق آسيا، لكن الصيد الجائر والتعدي البشري على موائلها أدى إلى القضاء على عدد كبير منها.

المصدر: وكالات
وحيد القرن
إندونيسيا
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