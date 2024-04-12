السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تبرئة أدوية إنقاص الوزن الجديدة من مضاعفات خطيرة

رجل يعاني من السمنة
12 ابريل 2024 16:53

برأت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الفئة الجديدة ذات الشعبية من أدوية فقدان الوزن والسكري.
خلصت الوكالة إلى عدم وجود خطر إضافي من الانتحار أو إيذاء النفس على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية، ومن بينها "ويجوفي" و"أوزيمبيك" من إنتاج شركة "نوفو نورديسك"، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة.

  • دواء
    دواء "ويجوفي"

وذكرت لجنة تقييم المخاطر، التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، أن الدليل لا يدعم صلة سببية بين الأدوية والأفكار الانتحارية وإيذاء النفس أو الانصياع لتلك الأفكار.
قامت الوكالة بتحليل السجلات الصحية للأشخاص الذين تناولوا هذه الأدوية. وذكرت أن شركات الأدوية ستواصل المراقبة عن كثب.

  • عقار
    عقار "أوزمبيك"

أطلقت الوكالة الأوروبية التحقيق في المسألة في شهر يوليو 2023 إثر ورود تقارير تفيد بمواجهة أشخاص يتعاطون تلك الفئة من الأدوية أفكارا انتحارية.
وتبطئ هذه الأدوية حركة الطعام داخل الأمعاء لكن لديها أثر أوسع نطاقا يتضمن الناقل العصبي بالمخ، الدوبامين.   

المصدر: د ب أ
عقار ويغوفي
دواء أوزمبيك
فقدان الوزن
الانتحار
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©