تبرئة أدوية إنقاص الوزن الجديدة من مضاعفات خطيرة

برأت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الفئة الجديدة ذات الشعبية من أدوية فقدان الوزن والسكري.

خلصت الوكالة إلى عدم وجود خطر إضافي من الانتحار أو إيذاء النفس على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية، ومن بينها "ويجوفي" و"أوزيمبيك" من إنتاج شركة "نوفو نورديسك"، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة.

دواء "ويجوفي"

وذكرت لجنة تقييم المخاطر، التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، أن الدليل لا يدعم صلة سببية بين الأدوية والأفكار الانتحارية وإيذاء النفس أو الانصياع لتلك الأفكار.

قامت الوكالة بتحليل السجلات الصحية للأشخاص الذين تناولوا هذه الأدوية. وذكرت أن شركات الأدوية ستواصل المراقبة عن كثب.

عقار "أوزمبيك"

أطلقت الوكالة الأوروبية التحقيق في المسألة في شهر يوليو 2023 إثر ورود تقارير تفيد بمواجهة أشخاص يتعاطون تلك الفئة من الأدوية أفكارا انتحارية.

وتبطئ هذه الأدوية حركة الطعام داخل الأمعاء لكن لديها أثر أوسع نطاقا يتضمن الناقل العصبي بالمخ، الدوبامين.