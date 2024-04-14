منى زكي ترتدي ثوب «كوكب الشرق»

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش منى زكي حالة من الانتعاش الفني، خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ التحضير لفيلم جديد وتصوير آخر، وتنتظر عرض فيلم ثالث.

وقالت منى زكي لـ«الاتحاد»، إنها تستعد لتصوير فيلم «أم كلثوم»، إخراج مروان حامد، ويتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق، ويتم تقديمه بصورة جديدة ومختلفة.

وبعد 14 عاماً على آخر تعاون معاً منذ أن قدما فيلم «ولاد العم»، كشفت منى زكي عن عودتها للعمل مع كريم عبد العزيز بفيلم «لعب عيال»، إخراج طارق العريان. ويناقش الفيلم العلاقات الزوجية، وينصح الأزواج بضرورة التضحية من أجل استمرار الحياة، وتجسد منى خلاله شخصية منظمة حفلات تعاني استهزاء زوجها المهندس بها بسبب طبيعة عملها.

وتنتظر منى زكي عرض فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، والذي يجمعها مع محمد هنيدي بعد 24 عاماً من تعاونهما معاً في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية». وذكرت أنها تحضر لفيلم يجمعها بزوجها أحمد حلمي بعنوان «لسه حتة»، ويبدأ التصوير بعد الانتهاء من التجهيزات، ويجسد فيه حلمي دور بلطجي يقوم بأعمال إجرامية بسبب عقدة نفسية من الطفولة.

وبررت منى زكي عدم مشاركتها في الموسم الرمضاني هذا العام، بأنها بحاجة للراحة وقضاء وقت أطول مع عائلتها، والتركيز على نص جيد لتقديمه.

وآخر أعمال منى زكي كان فيلم «رحلة 404» الذي حقق نجاحاً كبيراً في الإيرادات، وتناول قصة إنسانية تفاعل معها الجمهور والنقاد، وتدور أحداثه حول فتاة تتورط في مشكلة قبل أيام من سفرها لأداء فريضة الحج، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد فراج، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وكانت زكي أعلنت إطلاق شركتها للإنتاج الفني، لتكون أول مؤسسة متخصصة في إنتاج وتطوير الأفلام لصانعات السينما في العالم العربي، وعبرت عن سعادتها بهذا المشروع، لأنه يسهم في تمكين المرأة في صناعة السينما العربية. وقالت: لدينا وفرة في المواهب تنتظر مَن يكتشفها، وسنقدّم وننقل قصص المرأة العربية إلى العالم.