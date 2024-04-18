6 أحجار كريمة نادرة

ترجمة: عزة يوسف

يهتم الناس بالأحجار الغالية أكثر من النادرة، فالكثيرون يعرفون الألماس، لكنهم لا يهتمون بالألماس الأحمر الأشد ندرة. ونستعرض قائمة بالأحجار الكريمة الأكثر ندرة في العالم، وفقاً لما ذكره موقع A-Z Animals الأميركي:

«الكياوثويت»

واحد من أندر المعادن على الأرض، واكتشف صيادو الياقوت هذا المعدن الهش والشفاف ذا اللون البرتقالي المائل إلى الحمرة في مجرى مائي في ميانمار، ويوجد منه كمية صغيرة تزن 1.61 قيراط في العالم.

«الألماس الأحمر»

يولد هذا الألماس النادر من الحرارة الشديدة والنيتروجين والضغط، واكتشف لأول مرة في تنزانيا عام 1954، ويرجع لونه الأحمر إلى النيتروجين، ويبلغ ثمن القيراط 2 مليون دولار.

«الألماس الأزرق»

حقق هذا الحجر أعلى سعر عام 2023، ويرجع لونه الأزرق إلى شوائب البورون، وسعر القيراط منه 3 ملايين دولار.

«البيريل الأحمر»

اكتُشف عام 1904 في سلسلة جبال توماس في ولاية يوتا الأميركية، وجاء لونه الأحمر اللامع من أثر المنجنيز فيه.

«الكسندريت»

اكتُشف في جبال الأورال بروسيا، وتبدو الأحجار خضراء في الضوء الطبيعي وأرجوانية أو حمراء في الضوء الصناعي، ويرجع ذلك إلى خصائصه البصرية والكيميائية.

«البينايت»

كان من أندر المعادن منذ اكتشافه عام 1950 ولمدة 50 عاماً، حتى أوائل 2000 حيث اكتشفت كمية كبيرة منه في ميانمار، وسمي باسم العالم الذي اكتشفه ولا يزال نادراً ومكلفاً، حيث يصل ثمن القيراط منه إلى 8 آلاف دولار.