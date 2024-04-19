8 معالم سياحية.. الأكثر تصويراً

ترجمة: عزة يوسف

تتباهى مدن العالم بمعالمها السياحية الشهيرة، التي يحرص السياح على زيارتها بانتظام، وتنتشر صورها في أنحاء الأرض، ونستعرض 10 منها تُعتبر الأكثر تصويراً في العالم كما ذكرتها جريدة Times Of India الهندية:

1- برج خليفة:

أطول مبنى في العالم، ويُعتبر دليلاً على ازدهار دبي وحداثتها، ويوفر تصميمه المتقدم ومنصات المراقبة فيه مشاهد لا مثيل لها على المدينة وعلى الخليج العربي.

2ـ برج إيفل:

يزين سماء العاصمة الفرنسية باريس بهيكله الشبكي الأنيق، ويوفر إطلالة بانورامية على المدينة، وهو رمز لجاذبيتها وأناقتها.

3ـ تمثال الحرية:

يظهر شامخاً في ميناء نيويورك، وهو هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأميركية، ويجسّد الحرية والديموقراطية.

4ـ الكولوسيوم:

يقف المدرج الروماني القديم دليلاً على البراعة المعمارية وعلى التاريخ الغني للعاصمة الإيطالية روما.

5ـ ساعة بيغ بن:

تُعتبر ساعة بيغ بن ومجلسا البرلمان رموزاً أيقونية للحكم والتراث البريطاني، وتجذب العمارة القوطية لمباني البرلمان وأجراس الساعة ملايين الزوار سنوياً.

6ـ برج طوكيو:

يرتفع كمعلم حديث في عاصمة اليابان النابضة بالحياة، ويوفر إطلالة بانورامية على أفق طوكيو، ويرمز إلى الابتكار التكنولوجي للمدينة والديناميكية الحضرية.

7ـ أوبرا سيدني:

تقف دار أوبرا سيدني في أستراليا كأعجوبة معمارية ورمز ثقافي، ويستضيف مبناها الشبيه بالشراع، سنوياً، مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية.

8ـ آيا صوفيا:

كان هذا المتحف في الأصل كنيسة، ثم تحول إلى مسجد، ثم إلى متحف يعرض التنوع الثقافي الغني في مدينة إسطنبول التركية.