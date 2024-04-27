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رشا رزق صوت «سبيستون» الذهبي بـ«الشارقة القرائي للطفل»

رشا رزق صوت «سبيستون» الذهبي بـ«الشارقة القرائي للطفل»
28 ابريل 2024 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يوم 4 مايو المقبل، حفلاً غنائياً للفنانة «رشا رزق»، صوت سبيستون الذهبي، التي ارتبطت أغانيها بذاكرة الطفولة ومسلسلات البطولة للأطفال، حيث أدت بصوتها الشارات الغنائية لمسلسلات كرتونية شهيرة، مثل «ريمي» و«أنستازيا» و«المحقق كونان» و«بوكيمون» و«القناص»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 1 حتى 12 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «كن بطل قصتك».
تؤكد استضافة رشا رزق، حرص مهرجان الشارقة القرائي للطفل، على الدمج بين كافة عناصر الثقافة من فنون وآداب ومهارات وتقاليد وتقديمها للأطفال من زوار المهرجان لتعزيز عناصر المعرفة كافة في تشكيل وعيهم.
تُعد رشا ركناً أساسياً في ذاكرة أطفال الوطن العربي، إذ ارتبط صوتها واسمها بأهم الأعمال الدرامية الهادفة الموجهة لأجيال متلاحقة من الأطفال، الذين حفظوا كلمات أغانيها ورددوها في حياتهم اليومية ودمجوا بين هذه الكلمات من ناحية، والأخلاق الاجتماعية الحميدة من ناحية ثانية.
وتستضيف الدورة الـ 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يُعد أكبر فعالية ثقافية فنية موجهة للأطفال والناشئة في الوطن العربي، أكثر من 190 ضيفاً من 25 دولة حول العالم، يقدمون حزمة من الفعاليات التثقيفية، تشمل الخطابات الملهمة، والجلسات النقاشية وورش العمل التي تثري المعارف وتغرس المهارات في عقول الصغار والكبار.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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إكسبو الشارقة
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