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7 نصائح من «هانيا» لبشرة نضرة

7 نصائح من «هانيا» لبشرة نضرة
6 مايو 2024 02:35

القاهرة (الاتحاد)

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حصلت الممثلة الباكستانية هانيا عامر (27 عاماً) على شهرة واسعة في التلفزيون والدراما، وتُعرف بجمالها وبشرتها المتوهجة بالنضارة، وقد كشفت عن بعض أسرار جمالها، عبر جريدة «Times Of India» الهندية، ومنها:
نظافة البشرة
تحرص هانيا على تنظيف بشرتها باستمرار من العرق والأتربة التي قد تتغلغل إلى مسام البشرة وتسبب البثور وعيوب الوجه، وتستخدم منظفاً ملائماً بانتظام وتحمل المناديل طوال الوقت.
التونر
تستخدم هانيا التونر بعد غسل وجهها بانتظام، حيث يعمل على غلق المسام المفتوحة بعد الغسول ويحافظ على البشرة، ويزيل التصبغات الناتجة عن الشمس.
الترطيب
لا تخطو هانيا خارج غرفتها من دون أن تضع مرطباً على بشرتها مباشرة عقب استخدام التونر، ليمنح بشرتها النعومة والنضارة.
واقي الشمس
يحمي واقي الشمس البشرة ويقيها من التصبغات، حيث إن حروق الشمس تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة، ولذا تضعه هانيا عند الخروج في أي وقت.
نصائح الطبيب
تؤمن هانيا بأنه كما يجب على المرأة زيارة طبيب النساء للاطمئنان كل فترة، يجب عليها أيضاً زيارة طبيب الجلدية بشكل دوري لتحصل على بعض النصائح لبشرة أفضل.
الماء
تنصح هانيا متابعيها بشرب كميات كبيرة من الماء للحصول على بشرة متألقة، حيث يزيل الماء السموم الضارة ويبقي الجسم رطباً ومنتعشاً طوال الوقت.
أطعمة صحية
تعتقد هانيا أن الأطعمة الدهنية تدمر البشرة وتسبب حبوب الشباب، وتنصح بتناول الفاكهة خاصة تلك التي تحتوي على فيتامين (ج) و(أ).

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