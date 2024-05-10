أطفالٌ يبتكرون نماذج ميكانيكية في ملتقى الإبداع

الشارقة (الاتحاد)

أبدى الصغار من زوار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي انطلقت دورته الـ 15 تحت شعار: «كن بطل قصتك» حماسهم، خلال مشاركتهم في ورشة علمية تفاعلية حملت عنوان: «العلوم: ألعاب ميكانيكية»، احتضنها ملتقى الإبداع بالمهرجان، الذي تستمر فعاليته حتى 12 مايو الجاري، حيث قاموا بابتكار العديد من النماذج التي تعمل بالبطارية، في أجواء مشوقة، ممتلئة بالتحدي والإصرار، وتعرفوا على عالم الميكانيكا العجيبة، والابتكارات العلمية التي لا حدود لها.

أدوات بسيطة



استهلت مقدمة الورشة ناماتا فورلينس حديثها بتقديم تعريف مبسط للأطفال عن الميكانيكا وأهميتها في حياتنا اليومية، مع التركيز على كيفية استخدام القوى والحركة لإنشاء أدوات بسيطة تعمل بالطاقة. ووزعت ناماتا الأطفال إلى مجموعات صغيرة، كل 5 على طاولة مستديرة، حيث بدأوا بتجميع الأدوات المقدمة لهم، والتي شملتْ محركاً ثنائياً، ومقبساً كهربائياً، وأعواداً بلاستيكية مفتوحة من الجانبين، وحقنة بلاستيكية فارغة، وبطارية، وأسلاكاً ذات طرفين موجب وسالب، وكرات حرارية، ومروحة صغيرة، وبالونات، وقطع فلين، والعديد من الأدوات.

وفي ختام الورشة، أظهر الطلاب ذكاءً شديداً بتجميعهم الأدوات معاً، وابتكارهم العديد من النماذج، حيث صنعوا مكنسة كهربائية بسيطة، ومروحة مكتب، وقارباً، وحوامات إنقاذ، وسواها من النماذج البسيطة التي تعمل بالبطارية.