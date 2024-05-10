جهاز «رنين» ذكي بـ 22 ألف دولار

واشنطن (أ ف ب)

اقترب خبراء في الذكاء الاصطناعي من حل أزمة غلاء أجهزة الرنين المغناطيسي، أو ما يُعرف بالتصوير الطبّي ثنائي وثلاثي الأبعاد لأعضاء الجسم الداخلية، عبر جهاز جديد صنع من قطع بسيطة متاحة في الأسواق، ومزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، بتكلفة لا تتجاوز 22 ألف دولار، فيما تبلغ تكلفة الجهاز التقليدي الموجود حالياً أكثر من مليون دولار.

وبيّنت دراسة تشابهاً في الأداء بين الجهاز الجديد، الذي صنّعه فريق من جامعة هونغ كونغ بقيادة الباحثة يوجياو تشاو، والجهاز التقليدي، في نتيجة تعزّز توفّر هذا الجهاز المنقذ للحياة وباهظ الثمن.

ومن أجل تبديد التباين في الصور التي يتم الحصول عليها، دمجت يوجياو تشاو وفريقها خوارزمية ذكاء اصطناعي في نظام الجهاز تستخدم مجموعة كبيرة من البيانات المؤلفة من صور عالية الدقة للأعضاء البشرية، مؤكدة أنّ هذا التقدّم يساهم في سدّ الاحتياجات لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي بمختلف أنحاء العالم.