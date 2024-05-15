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الترفيه

"فن" تحفز إبداعات الأطفال والناشئة الفنية

"فن" تحفز إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
15 مايو 2024 16:47

اختتمت مؤسسة "فن" منصة الاكتشاف الإعلامي سلسلة من ورش العمل الإبداعية التي نظمتها خلال شهر مايو الحالي، بهدف تنمية وتطوير مهارات الأطفال واليافعين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاماً.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المديرة العامة لمؤسسة فن ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، اهتمام المؤسسة برعاية أصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة.

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وقالت إن مؤسسة فن تسعى من خلال مبادراتها وبرامجها الإبداعية إلى توفير منصة تفاعلية قادرة على احتضان الأطفال واليافعين وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً عبر تمكينهم من اكتشاف قدراتهم ، وتحفيزهم على إطلاق العنان لمواهبهم وتطويرها، وفتح الآفاق أمامهم للمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني المحلي، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً فنياً وثقافياً في المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أن سلسلة الورش الإبداعية التي تعدها المؤسسة توفر فرصاً للأطفال لاستثمار قدراتهم الجسدية والعقلية وتنمية مخيلتهم، وهو ما ينعكس إيجاباً عليهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الورش تأتي في إطار حرص "مؤسسة فن" على تحويل عملية التعلم إلى تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة وتعزز روح الاستكشاف والابتكار لدى الأطفال واليافعين.

المصدر: وام
الناشئين
الأطفال
مؤسسة فن
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