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الترفيه

«المجلس الأعلى لشؤون الأسرة» يختتم فعالياته بـ«القرائي للطفل»

من جناح «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة» خلال المهرجان
15 مايو 2024 19:03

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة» مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والذي أقيم على مدار 12 يوماً في الفترة 1 إلى 12 مايو الجاري، في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «كُن بطل قصتك»، بتنظيم من المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وضم جناح المجلس الإدارات كافة التي تنطوي تحت مظلته، والتي تشمل كلاً من «إدارة التنمية الأسرية وفروعها»، و«المكتب الثقافي»، و«إدارة التثقيف الصحي والجمعيات التابعة لها»، و«إدارة سلامة الطفل».
وشهدت مشاركة المجلس تنظيم 71 ورشة عمل مبتكرة جذبت 5068 زائراً، واستهدفت مجموعة من أولياء الأمور واليافعين والأطفال بلغ عددهم 2666 فرداً، وقدمها 48 مختصاً في مجال الأسرة والطفل. 
ومن الورش المميزة «رحلة مع كتاب»، وهي ورشة قرائية تفاعلية استهدفت تطوير مهارات القراءة، والتركيز لدى الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 10 أعوام، وورشة «قصص وست لوحات» التي ركزت على تنمية حب القراءة لدى الأطفال، من خلال توزيع 6 لوحات مرسومة لمشاهد قصة، يقوم الطفل بوضع سيناريو لأحداث القصة حسب تسلسل الصور، ثم يلون اللوحات، إلى جانب ورشة «رواية البطل الخارق» المخصصة للفئة العمرية 4 إلى 13 عاماً لتعليمهم طريقة كتابة قصصهم الشخصية عن الأبطال الخارقين، وتعزيز مهاراتهم في الكتابة الإبداعية، وورشة «الطبق الصحي» لرفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الغذاء الصحي.وتضمنت الفعاليات التي نظمها المجلس أيضاً، تجربة واقعية ممتعة للطفل، من خلال عدد من الأنشطة التفاعلية، مثل النشاط الحركي للمدارس المعززة للصحة للتعريف بأهم المعايير الصحية في البيئة المدرسية والحائط التفاعلي لسلامة الطفل، والوقاية من الإساءة والحذر من الغرباء.
واستهدفت جلسة «دور الآباء والأمهات في عالم الطفل القرائي» المخصصة لأولياء الأمور، تمكينهم من استكشاف الاستراتيجيات الفعالة لترسيخ ثقافة القراءة في نفوس أطفالهم، مسلطة الضوء على أهمية دور أولياء الأمور ومشاركتهم في عملية تعليم أبنائهم.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الشارقة
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