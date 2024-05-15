مصطفى خاطر.. «كاتب» مُكتئب

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الممثل المصري مصطفى خاطر عن أنه مشغول حالياً بأولى بطولاته السينمائية، من خلال الفيلم الكوميدي «محو أمنية»، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي الحالي، وقال إن الأحداث تدور في إطار كوميدي وأجسد خلاله شخصية كاتب روائي يعاني تجاهل دور النشر لموهبته.

يمر الكاتب بمواقف صعبة ليصدر من خلالها أعماله وتحقيق حلمه بتحويلها لأفلام، لكن دون جدوي مما يصيبه بالاكتئاب، وفي الوقت نفسه يعيش قصة حب مع فتاة ويرغب في الزواج منها، وفي النهاية يحقق طموحاته، الفيلم بطولة وفاء عامر ومحمود البزاوي وأيتن عامر، إخراج محمد حماقي.

وأضاف خاطر أن الفيلم كوميدي يتناول قضية هادفة، وهو ما أركز عليه دائماً في اختياراتي، حيث أرفض تقديم الكوميديا الساذجة، فمن الضروري أن تكون في إطار هادف لتوصيل رسالة أو ترسيخ قيم ما.

وأبدى سعادته بردود الفعل على الجزء الثاني من مسلسل «البيت بيتي» الذي بدأ عرضه قبل أيام على إحدى المنصات الرقمية، وارتبط به الجمهور ويطالب بأجزاء أخرى، وتتضمن الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت.

يُذكر أن خاطر شارك في مسرحية «سناب شات» في موسم الرياض، وتناقش قضية «السوشيال ميديا» بشكل كوميدي، تأليف أحمد الملواني وإخراج إسلام إمام، كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل «فراولة»، مع نيللي كريم، من 15 حلقة.