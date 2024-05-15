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«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»

«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل بمسابقة «من الشارقة»
15 مايو 2024 21:29

الشارقة (وام)

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن دورته التاسعة لعام 2025، فتح باب التسجيل في مسابقة «من الشارقة» للتصوير الفوتوغرافي، اعتباراً من اليوم وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري عبر الرابط الإلكتروني: awards.xposure.net.
من خلال فئاتها الأربع: الطبيعة الحضرية، والثقافة التراثية، وجماليات الطبيعة، ونمط الحياة، تشجع المسابقة المصورين على إظهار مهاراتهم في التقاط الأماكن واللحظات التي تعكس تراث وجمال الشارقة. 
ويتيح المهرجان للمصورين تقديم صورهم بمعدل يصل إلى 10 صور لكل مشارك، ويجب أن تكون الصور قد التقطت في الشارقة خلال السنتين الماضيتين، وبإمكان المشاركين تقديم الصور بصيغة (JPG) على أن تكون الصور عالية الدقة، ويشترط أن تكون عناوين الصور والتسميات باللغة الإنجليزية، وأن تقدم التسميات وصفاً موجزاً لكل صورة يشرح أهميتها، مع ذكر موقع التصوير داخل إمارة الشارقة.

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إكسبوجر
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