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الترفيه

«الحديريات» تتألق مع «غروب الشمس»

«الحديريات» تتألق مع «غروب الشمس»
16 مايو 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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للسنة الثانية على التوالي، أعلنت جزيرة الحديريات إطلاق فعاليات «مع غروب الشمس» بجدول حافل بالمنافسات الرياضية المليئة بالترفيه والتشويق، والتي تحفز شغف اللياقة البدنية والمنافسة لدى سكان أبوظبي وزوارها، وذلك عقب النجاح المبهر الذي حققته نسختها الافتتاحية.
تهدف الفعاليات المقرر إقامتها كل سبت من 18 مايو إلى 8 يونيو، إلى تقديم تجارب رائعة لعشاق الرياضة وتعزيز أسلوب حياة صحي، واستقطاب الرياضيين من جميع المستويات لممارسة شغفهم المشترك بالرياضة، وتشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية على مدار العام، فيما تتضمن الأنشطة 4 فعاليات هي: «الجري»، و«السباحة»، و«التزلج»، و«ركوب الدراجات» مع غروب الشمس.

جزيرة الحديريات
الإمارات
الحديريات
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