دنيا سمير غانم.. «بودي جارد» لرجل أعمال

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد «الجارداية»، لتعود من خلاله للسينما بعد عامين، منذ أن قدمت فيلم «تسليم أهالي»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي وتجسد فيه شخصية حارس شخصي أو «بودي جارد»، تتولى حماية رجل أعمال كبير، مما يدخلها في أزمات ومواقف، بسبب ضآلة بنيتها الجسمانية.

يشارك في البطولة محمد ممدوح وبيومي فؤاد، تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

وقالت دنيا إنها خضعت لتدريبات مكثفة تحت إشراف مجموعة من «البودي جاردات» المحترفين لتعلّم أصول ومصطلحات وأسرار المهنة، ضمن تحضيرات الفيلم، وسوف تؤدي بعض مشاهد الأكشن، أما المشاهد الصعبة فتقوم بها «دوبليرة».

وحول غيابها عن موسم رمضان، أوضحت أنها بعد نجاح مسلسل «جت سليمة» العام قبل الماضي، كان لا بد من البحث عن عمل قوي، ولكنها لم تجد السيناريو الذي يجعلها تتواجد في موسم دراما رمضان الأشهر.

يُذكر أن آخر ظهور لدنيا، كان من خلال أولى تجاربها على المسرح بعرض «أنستونا»، في موسم الرياض يناير الماضي، والذي جسدت فيه دور فتاة شعبية، تحلم بأن تكون مطربة شهيرة.