«أبوظبي للكوميديا».. أسبوع من المرح والترفيه

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد جزيرة ياس في أبوظبي انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للكوميديا»، خلال الفترة من 18 إلى 26 مايو الجاري، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، و«ميرال»، حيث يجتمع أساطير «ستاند أب كوميدي» لرسم البسمة على وجوه جمهور وزوار جزيرة ياس، ضمن أسبوع حافل من الضحك والترفيه.



نجوم الكوميديا

يستقطب «الاتحاد أرينا»، نخبة من النجوم العالميين والعرب في عالم الكوميديا على مسرح واحد، حيث من المقرر أن يشارك في عروض «ستاند أب كوميدي»، كل من عزيز أنصاري الذي يقدم عرضه يوم 18 مايو، وهو مخرج وكاتب وممثل كوميدي عالمي، يشتهر بدور «كتوم هافرفورد» في مسلسل (Parks and Recreation)، وحصد جائزتي إيمي للكتابة الكوميدية، كما شارك بالتمثيل في البرنامج الكوميدي (Human Giant).



حس هزلي

يستعد عشاق الكوميديا لأمسية فريدة يقدمها الثنائي المرح أندرو سانتينو وبوبي لي، يوم 21 مايو، وعُرف سانتينو بأدواره الكوميدية في عدد من المسلسلات الشهيرة، مثل (Dave)، و(I’m Dying Up Here)، فيما اشتهر بوبي لي، بدوره المميز في المسلسل الكوميدي الأميركي (Mad TV)، باستعراض أسلوبه الترفيهي المميز وحسه الهزلي الفريد.



فقرات ارتجالية

ينطلق جمهور «أبوظبي للكوميديا» في رحلة مليئة بالضحك والفكاهة العفوية مع أندرو شولتز، يوم 22 مايو، حيث يقدم فقرات ارتجالية بأسلوبه الكوميدي الفريد، وقد اكتسب شولتز شهرة واسعة من خلال سلسلته الشهيرة على «يوتيوب» بعنوان (Inside Jokes).



قضايا معاصرة

فيما يشتهر ديف تشابيل الذي يؤدي عرضه يوم 23 مايو، بذكائه وتعليقاته الجريئة التي تتناول أهم القضايا المعاصرة، وقد تَوج مسيرته بالعديد من الأوسمة التقديرية والجوائز العالمية، بما في ذلك عدد من جوائز «جرامي» و«إيمي».



كاتب وممثل

يشارك الكاتب والممثل الكوميدي توم سيجورا في «أبوظبي للكوميديا» يوم 25 مايو، وقد اشتهر توم بمشاركاته المختلفة ضمن عدد من العروض الفنية على منصة «نتفليكس»، مثل (Ball Hog) عام 2020، و(Disgraceful) عام 2018، و(Mostly Stories) عام 2016، وعرض (Completely Normal) عام 2014. وأصدر في يوليو 2022، كتابه الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز (I’d Like To Play Alone، Please)، كما قام مؤخراً بجولة حول العالم تضمنت أكثر من 300 عرض.



جولة عالمية

في إطار جولته العالمية، يزور جوي كوي أبوظبي، يوم 26 مايو، لتقديم أحد عروض «أبوظبي للكوميديا»، ويُعتبر من أبرز الشخصيات المتخصصة في عروض الكوميديا الارتجالية، وله 4 عروض فنية خاصة على منصة «نتفليكس»، ويميزه الوصول إلى المركز الأول على قائمة (Billboard Charts)، عبر ألبومه الكوميدي الارتجالي (Live From Seattle)، لينجح بعد ذلك في الحصول على جائزة «أفضل شخصية ستاند أب كوميدي» للعام في حفل مهرجان الكوميديا في مونتريال بكندا.



عودة كريس تاكر

وبعد غياب لأكثر من 10 سنوات، يعود نجم الكوميديا والممثل الهوليوودي الشهير كريس تاكر، ليقدم عرضاً كوميدياً ضمن فعاليات «أبوظبي للكوميديا»، يوم 25 مايو، وقد اكتسب تاكر شهرته من خلال تأدية شخصية سموكي في فيلم (Friday)، ودور المحقق «جيمس كارتر» في سلسلة أفلام «الأكشن» الشهيرة (Rush Hour)، مع جاكي شان، حيث أظهر موهبته الكوميدية وحضوره المتميز.

وجهة عالمية

حول إطلاق الدورة الأولى من فعاليات «أبوظبي للكوميديا» في جزيرة ياس ب«الاتحاد أرينا»، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»، إن أهمية إطلاق النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للكوميديا في جزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تأتي في إطار جهود تعزيز أجندة الفعاليات الترفيهية التي تحتضنها أبوظبي، فعلى مدار أسبوع، يكون الجمهور على موعد مع نخبة من أبرز النجوم والمواهب العالمية والإقليمية في مجال الترفيه والكوميديا، ونتطلع إلى فعالية تعزز الصناعات الإبداعية، وتدعم رؤية أبوظبي في أن تكون منصة عالمية للمواهب.

وأضافت: جزيرة ياس تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والفعاليات المتنوعة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشهد الثقافي والسياحي المتنامي في الإمارة، ما يعزز رؤيتنا بتوفير تجارب لا تنسى لزائري جزيرة ياس.



وجبة دسمة

يستمتع جمهور أبوظبي، بوجبة دسمة من الكوميديا والمرح، في العرض المميز الذي يقدمه كل من باسم يوسف وماز جبراني، يوم 24 مايو، واكتسب باسم شهرة واسعة كمقدم ساخر عبر برنامجه «البرنامج»، وتم اختياره واحداً من 100 شخص مؤثر في العالم من قبل مجلة تايم البريطانية، في حين عُرف جبراني بطاقته الإيجابية ومنظوره متعدد الثقافات، وتقديم لفتاته الكوميدية الفريدة.