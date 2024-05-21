جدري الماء.. أعراضه وطرق العلاج

أيهم النميري (أبوظبي)

جدري الماء هو عدوى تسبب طفح جلدي. وينجم هذا المرض عن ميكروب يسمى فيروس الحماق النطاقي. (يسمى جدري الماء نفسه أيضًا الحماق النطاقي.) يصاب معظم الأشخاص بالفيروس عندما يكونون صغارًا ما لم يتلقوا لقاح جدري الماء.

يمكن للطفل المصاب بالجدري المائي أن ينقل الفيروس بسهولة إلى الأطفال الآخرين، وهو أكثر انتشاراً عند الأطفال منه لدى المراهقين والبالغين وعادة ما يستمر نحو خمسة أيام إلى عشرة أيام.

ما هو جدري الماء.. ومن يصاب به؟

يتكوَّن الطفح من بقع صغيرة مُسطَّحة وحمراء وفي غضون 6-8 ساعات، تصبح كل بقعة بارزة لتُشكِّلَ نفطة حاكَّة مستديرة مملوءة بسائل على أرضية حمراء. يبدأ الطفحُ الجلدي عادةً على الوجه والصدر، ثم ينتشر إلى الذراعين والساقين.



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اليوم، أصبح جدري الماء أقل شيوعًا لأن معظم الأطفال يتم تطعيمهم عندما يكونون صغاراً. ويمكن أن يصاب البالغون المصابون بالجدري المائي بالمرض الشديد. لذلك، ومن الأفضل الوقاية من مرض جدري الماء عن طريق الإصابة بالجدري المائي في مرحلة الطفولة أو عن طريق التطعيم.

طرق عدوى جدري الماء

- العطس، أو السعال من قبل شخص مصاب بالعدوى

- مشاركة الطعام مع شخص مصاب بالعدوى

- لمس السائل الموجود في الحويصلة نفسها

أعراض جدري الماء

طفح جلدي أحمر يتكون من بقع أو بثور، قد يظهر أولاً على الوجه والصدر، ثم ينتشر في باقي الجسم وهناك علامات قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي، وهي:

- ارتفاع درجة الحرارة

- صداع

- شعور بالتعب بشكل عام

- آلام في العضلات

- فقدان للشهية

مدة علاج الجدري عند الأطفال

تستغرق أعراض جدري الماء من 10 إلى 20 يوماً لتظهر بعد التعرض للفيروس. وتكون حالات جدري الماء عند الأطفال خفيفة، ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين حتى يتعافوا تماماً من المرض.



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الوقاية من جدري الماء

بالإمكان الوقاية من الإصابة بمرض جدري الماء بواسطة تلقي اللقاح، وينصح الأطباء بإعطاء جرعتين من اللقاح للأطفال الأصحاء في سن سنة واحدة، وللأطفال الأكبر سنًا الذين لم يُصابوا بمرض جدري الماء بعد.

هل لقاح جدري الماء آمن على الأطفال؟

أثبتت الدراسات أن اللقاح المضاد لجدري الماء آمن وفعال منذ توفُّره للجمهور. وتكون الآثار الجانبية خفيفة غالبًا. وتشمل الألم والاحمرار والوجع والتورم في موضع تلقي اللقاح عن طريق الحقن. وفي حالات نادرة، قد تصاب بطفح جلدي في موضع تلقي الحقن أو حُمّى.