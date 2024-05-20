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الترفيه

انطلاق مهرجان "سينماس 2024" في منارة السعديات بأبوظبي

انطلاق مهرجان "سينماس 2024" في منارة السعديات بأبوظبي
20 مايو 2024 15:01

انطلقت اليوم فعاليات النسخة السادسة من المهرجان السنوي للسينما المستقلة "سينماس 2024" بمجموعة من الأفلام الحائزة على الجوائز من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتستمر حتى 26 مايو الجاري في منارة السعديات بأبوظبي.

ويعرض المهرجان أفلاماً تتناول مجموعة متنوعة من المجالات السينمائية بما في ذلك الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية، ويتضمن جلسات حوارية مع المخرجين.

ويحتفي "سينماس 2024" بأفضل ما في السينما المستقلة، حيث يتم اختيار كل فيلم بعناية بسبب قصته المؤثرة وقيمته الفنية، وتنطلق نسخة هذا العام بالفيلم الروائي الإماراتي "دلما" للمخرج حميد السويدي، فيما يتضمن المهرجان فيلماً وثائقياً مؤثراً حول البيئة رشح لجائزة الأوسكار بعنوان "كل ما يتنفس" للمخرج الهندي وفنان الفيديو والباحث السينمائي شوناك سين الذي رشح لجائزة الأوسكار، وفيلماً وثائقياً من الخيال العلمي بعنوان "ليد" للمخرجين سارة إيما فريدلاند ورامي يونس، وفيلم الدراما السودانية "وداعاً جوليا" للموهبة الناشئة، محمد كردفاني.

ويتضمن المهرجان عرضاً لسلسلة أفلام سابقة للفنان لورانس أبو حمدان ومجموعة من الأفلام القصيرة، بما في ذلك الفيلم القصير الحائز على جائزة الدب الذهبي للمخرجين ميشيل ونويل كسرواني بعنوان "اليرقات".
ويقوم سكندر قبطي بدور المنسق لنسخة مهرجان "سينماس" لهذا العام، وهو مخرج سينمائي وفنان تشكيلي رشح لجائزة الأوسكار. 

المصدر: وام
السعديات
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