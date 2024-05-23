7 وجهات للسياحة في الربيع

ترجمة: عزة يوسف

في الربيع يستعد السياح لقضاء عطلات رائعة، والاستمتاع بنسمات الهواء العليلة بعد الشتاء البارد، ومشاهد الأزهار التي تفتحت في الحقول، ونضيء على 7 من أجمل الوجهات السياحية المبهرة في الربيع، حسبما ذكرها موقع Head Out الأميركي:

طوكيو

تتزين العاصمة اليابانية طوكيو في الربيع بأزهار الكرز التي تملأ شوارع المدينة، من الحدائق إلى المعابد وضفاف الأنهار، ويحتفل السكان المحليون والسائحون بموسم تفتح الزهور مع تناول أشهى الأطعمة والمشروبات.

كيوكينهوف

تعرف حديقة كيوكينهوف الموجودة في مدينة ليسه بهولندا باسم حديقة أوروبا، وتقدر مساحتها بنحو 79 فداناً، وتفتح أبوابها للجمهور فقط بين منتصف شهر مارس وحتى أواخر مايو، للاستمتاع بمشاهد الطبيعة المزهرة الخلابة.

وادي سكاجيت

يقع وادي سكاجيت في قلب ولاية واشنطن بأميركا، وهو منطقة زراعية تنبض بالحياة خلال موسم الربيع، حيث تتفتح حقول التيوليب بالإضافة لأزهار النرجس، ويحتفل الزوار من السائحين والسكان المحليين بـ«مهرجان التيوليب»، الذي تقام فيه العروض الفنية والحفلات الموسيقية.

غابة هالي

تتحول تلك الغابة في بلجيكا إلى بحر من اللون الأزرق خلال أواخر شهر أبريل وشهر مايو، حيث تتفتح أزهار الجرس الزرقاء، وتعد موطناً للغزلان والبوم وطيور نقار الخشب وبعض الفاكهة النادرة.

بروفنس

تشتهر بروفنس الفرنسية بأشجار اللافندر إلا أنها لا تتفتح في الربيع، ولكنها تتفتح في شهر يونيو أو يوليو، حيث يمكنك رؤية اللافندر في كل مكان، ومراقبة عملية تقطيره للحصول على الزيوت واستخدامها في صناعة الصابون والعطور.

كيب فلوريستيك

أعلنت منظمة اليونسكو كيب فلوريستيك بجنوب أفريقيا منطقة تراثية، حيث اُكتشف فيها أكثر من 9 آلاف نوع من النباتات، ويمكنك الذهاب للمشي لمسافات طويلة خلال حديقة جبل تيبل الوطنية، أو استكشاف شبه جزيرة كيب، لرؤية تلك النباتات الرائعة من قرب.

توسكانا

تتميز توسكانا في إيطاليا، بمواقع طبيعية جذابة ومريحة للنفس بالإضافة إلى مواقع تاريخية وفنية، وتُعرف توسكانا أيضاً بحقول زهرة عباد الشمس المبهجة بلونها الجذاب، ومظهرها الذي يرمز للسعادة والرومانسية.