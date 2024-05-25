أول سفينة صينية متخصصة بمسح الجزر والشعاب المرجانية تدخل الخدمة رسمياً

دخلت الخدمة رسمياً أمس الجمعة، في مقاطعة هاينان، سفينة "هايانغ ديجو 26" أول سفينة صينية متخصصة في المسح الجيولوجي الشامل للجزر والشعاب المرجانية.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية نقلاً عن مصلحة المسح الجيولوجي الصينية، بأن السفينة التي تبلغ حمولتها الإجمالية 1311 طناً، وقوة محركها الرئيسي 2426 كيلو واط، تتمتع بإزاحة تبلغ 1713 طناً، وطول يصل إلى 63.5 متراً، وعرض 12.6 متراً، وعمق 4.6 أمتار، وغاطس 3.2 متراً، ويمكنها استيعاب 34 فرداً، والعمل لمدة 35 يوماً والإبحار لمسافة 3500 ميل بحري.

وأشارت مصلحة المسح الجيولوجي الصينية إلى أن السفينة مجهزة بـ 32 مجموعة من المعدات المتقدمة للمسح الجيولوجي البحري، بما في ذلك أنظمة الحفر الهندسي البحري، وأنظمة الاستشعار الساكنة، والعديد من أنظمة المسح الجيوفيزيائي ودعم العمليات البحرية، ما يتيح استخدامها في مجالات متعددة تشمل استكشاف الهندسة البحرية، ومسح الطاقة والموارد المعدنية البحرية، والمسح الشامل للموارد الطبيعية في الجزر والشعاب المرجانية.

وأكدت أن السفينة ستعزز قدرات الصين على إجراء مسح جيولوجي بحري شامل، ودعم تطوير واستغلال الموارد الطبيعية البحرية والجزر والشعاب المرجانية، إلى جانب توفير الدعم لمشاريع البناء والتنمية الاقتصادية البحرية في الصين.