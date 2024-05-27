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واتساب.. ميزة جديدة في الرسائل الصوتية

واتساب.. ميزة جديدة في الرسائل الصوتية
27 مايو 2024 22:46

 أعلنت "واتساب" اليوم عن تحديث ميزة الحالة الصوتية، حيث زادت مدة تسجيل الرسائل الصوتية من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

يُتيح هذا التحديث للمستخدمين المزيد من الوقت للتعبير وإيصال الأفكار بشكل أفضل من خلال الرسائل الصوتية، مما قد يؤدي إلى زيادة استخدام ميزة الحالة الصوتية. كما قد يشجع هذا التحديث أيضاً المستخدمين على مشاركة المزيد من المحتوى على واتساب.

تُعدّ ميزة الحالة من واتساب طريقة شائعة لمشاركة الصور والفيديوهات والنصوص. ويُعدّ هذا التحديث الجديد خطوة أخرى من واتساب لجعل ميزة الحالة أكثر فائدة وجاذبية للمستخدمين.

المصدر: وكالات
واتساب
الرسائل الإلكترونية
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