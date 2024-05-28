الذكاء الاصطناعي يتحدى مهارات المحللين في تحليل البيانات المالية

أظهرت دراسة حديثة أن نموذج لغة كبيراً للذكاء الاصطناعي يُعرف باسم GPT-4 تفوق على المحللين الماليين البشريين في تحليل البيانات المالية، محققاً دقة 60.31٪ مقارنة بـ 56.7٪.

يُقدم هذا الاكتشاف إمكانيات هائلة لدمج الذكاء الاصطناعي في مجال التحليل المالي، حيث يُمكن أن يُساعد المحللين على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة.

زعمت نتائج الدراسة أن GPT-4 تفوق على المحللين البشريين في تحديد الأنماط والاتجاهات الدقيقة في البيانات، ممّا يُعزى إلى قدرته على معالجة كميات هائلة من المعلومات بشكل أسرع ودقة أعلى.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون على أن GPT-4 لا يُهدف إلى استبدال المحللين الماليين البشريين، بل يُكمل مهاراتهم من خلال توفير تحليلات كمية متقدمة.

يُتوقع أن تُساهم أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4 في تعزيز قدرات التحليل المالي في المستقبل، مما يُتيح للمحللين اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً وفعالية.

مع ذلك، يُشدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتقييم إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في هذا المجال، وضمان استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي.