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4 علاجات منزلية لضغط الدم المنخفض

4 علاجات منزلية لضغط الدم المنخفض
2 يونيو 2024 01:14

ترجمة: عزة يوسف

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه حالة صحية مثيرة للقلق، إلا أن الارتفاع أكثر خطورة لدرجة أنه يُلقّب بالقاتل الصامت، إذ إنه يسبب مشاكل صحية على المدى البعيد، على عكس ضغط الدم المنخفض الذي يشكل خطورة على المدى القصير، خاصة في حال ظهور أعراض، مثل الدوخة أو الإغماء أو الجفاف أو مشاكل في التنفس.
إذا انخفض ضغط الدم عن 120/80 بشكل طفيف فإنه يكون في مدى صحي، وإذا زاد فوق تلك الأرقام يعد مرتفعاً، ولكن إذا انخفض الرقم الأول إلى أقل من 90 باستمرار، فإن الشخص يعاني انخفاض ضغط الدم.
وحسب موقع «Cleveland Clinic» الأميركي، فإن الانخفاض المفاجئ أو الحاد المصحوب ببعض الأعراض مثل الغثيان أو الدوار أو الإغماء يستدعي الاستشارة الطبية العاجلة، أما ما دون ذلك فإليك بعض الوصفات المنزلية لرفع ضغط الدم في المنزل:
شرب الماء
يقلل الجفاف من إمداد الدم في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم؛ لذا فقد يفيد تناول المزيد من السوائل في زيادة الحجم داخل الأوعية الدموية مما يرفع من ضغط الدم.
زيادة الصوديوم
يلعب الصوديوم (الموجود في ملح الطعام) دوراً رئيساً في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم، فهو يسحب السوائل إلى الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
الجوارب الضاغطة
يسبب ارتداء الجوارب الضاغطة ضغطاً خفيفاً على القدم، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم بشكل طفيف.
الأدوية
إذا كنت تتناول أدوية لخفض الضغط، فمن المحتمل أنها أثرت بشكل أكبر من اللازم؛ لذا ينصح باستشارة الطبيب لضبط الجرعات.

 

ضغط الدم
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