إيمان الهاشمي: التكريم يدفعني إلى التميز

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعربت الموسيقية وعازفة البيانو، وأول ملحنة إماراتية، إيمان الهاشمي، عن سعادتها بتكريمها مؤخراً، ضمن حفل توزيع جوائز «دبي سينسيشن لتميز الأعمال 2024»، تقديراً لأعمالها المتميزة وإنجازاتها المثمرة في مجال الموسيقى، لافتة إلى أنها تفخر بهذا الاحتفاء، ضمن تكريم الفائزين بهذه الجائزة، التي تثمّن إنجازات المتميزين في الإمارات، تقديراً لمساهماتهم الرائعة في المجتمع الإماراتي في شتى المجالات الإبداعية.

فرصة متفردة

الهاشمي المتخصصة في الأوركسترا والموسيقى التصويرية، وعازفة بيانو، ورسامة، وكاتبة وشاعرة وسيناريست، وحاصلة على شهادة دولية في حقوق الملكية الفكرية، ومدربة تطوير ذات معتمدة دولياً، وحاصلة على دبلوم مقيم معتمد لمنظومة التميز الحكومي، وبكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، وماجستير الآداب في فنون الاتصال والعلاقات العامة الاستراتيجية وكلاهما بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، أوضحت أن هذا الحدث الرائع فرصة متفردة للتواصل بين محترفي الأعمال الإبداعية والمواهب الموسيقية والتميز في الأعمال.

وقالت: عاجزة عن التعبير في وصف سعادتي بهذا التكريم الباهر، خصوصاً بعدما جاء بعد حصولي على جائزة الشرق الأوسط لتميز المرأة القيادية في مجال الثقافة والفنون في مارس الماضي، فهذه الجوائز والتكريمات تحفزني على تقديم الأفضل دائماً، وأن أكون خير سفيرة لدولة الإمارات في المحافل المحلية والعربية والعالمية.

رحلة فنية

وعادت الهاشمي بالذاكرة إلى الوراء، حينما اعتلت فيها للمرة الأولى المسرح المدرسي للأطفال في عمر مبكر عام 1986، لتعزف أول ألحانها أمام الجمهور، وتحدثت عن رحلتها الفنية بعدما أصقلت موهبتها وباتت تعزف ألحانها البريئة في المجمع الثقافي، وتحديداً «دلما كافيه» منذ 1996 إلى 2000، ومن هنا بدأت انطلاقتها حينما تم دعوتها من قبل (House of Talent) للمشاركة في حفل موسيقي، ثم توالت مشاركتها في الحفلات الموسيقية، حيث كانت أول إماراتية تشارك في أول احتضان ليوم الموسيقى العالمي عام 2000، لتوثق أنها فعلياً أول ملحنة إماراتية، بالإضافة إلى أنها أول من مثلت دولة الإمارات خارج الدولة في عدة محافل وأهمها «إكسبو ميلان 2015» في إيطاليا، كاشفة أن لديها الكثر من المشاريع الفنية، التي تحضّر لها في الفترة المقبلة، والتي تؤكد استمراريتها في تحقيق النجاحات، وأن تكون قدوة للأجيال المقبلة في مجال صناعة الموسيقى.

نجاح وريادة

إيمان الهاشمي التي تحضّر رسالة دكتوراه في إدارة المشاريع من سويسرا، ولديها أكثر من 45 مشاركة موسيقية داخل الإمارات وخارجها، أشارت إلى أن إنجازاتها في عالم الموسيقى، هو إنجاز لكل امرأة إماراتية، التي خاضت العديد من المجالات، بدعم من دولة الإمارات، واستطاعت تحقيق النجاح والريادة.