صور.. حكم ينقذ حمامة مصابة أثناء مباراة

تلقى داميان دوموزوا، حكم الكرسي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، السبت، تشجيعا من الجماهير عندما هب لإنقاذ حمامة مصابة أثناء مباراة.

جرت الحادثة، التي لقيت استحسان الجمهور، خلال مباراة دانييل ميدفيديف وتوماس ماخاك في الدور الثالث من البطولة والتي انتهت بفوز ميدفيديف.

الحكم ينقذ الحمامة المصابة

أثناء تبديل اللاعبين لمكانيهما خلال المجموعة الرابعة من المباراة، نزل الطائر على الأرضية الرملية أمام مقعد ميدفيديف ورفرف بجناحيه لكن يبدو أنه لم يكن قادرا على الطيران.

وقال ميدفيديف "أتمنى أن يكون الطائر بخير. لم يبد أنه كذلك. أعتقد أن خطبا ما في جناحه". وأضاف "قلت لنفسي: يا إلهى. إذا حصلنا على دقيقة إضافية لالتقاط الأنفاس، سيكون ذلك مثاليا'. وهذا ما حدث.

وأردف ميدفيديف "قام الحكم بعمل جيد، لقد كان حنونا.. أتمنى أن يكون الطائر بخير".

ونزل الحكم من على كرسيه ليضع الطائر في منشفة.

حاولت الحمامة الهرب من قبضة الحكم لكنه تمكن من الإمساك بالطائر وسلمه إلى أحد منظمي البطولة وسط تصفيق حار من الجمهور.