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"ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

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7 يونيو 2024 10:53

أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب، بحسب بيان صحفي صادر يوم الخميس.
وأعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر.

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"واتساب" يطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

وتتيح ميتا، عملاق التواصل الاجتماعي، مزايا فيما يتعلق بالتجارة والمدفوعات عبر التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك "المراسلات التجارية" التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.
لكن هذه الأدوات كانت غير فعالة فيما سبق وتبعث برسائل مزعجة لجميع المستخدمين الذين اختاروا أن تتواصل الشركة معهم. وستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأساليب المتبعة على فيسبوك وإنستجرام لتوجيه الرسائل إلى عملاء يُرجح أن يهتموا بها، بشرط أن يستخدم العملاء رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة.
وقال جيلهيرم هورن، رئيس الأسواق الاستراتيجية في واتساب، إن أدوات الذكاء الاصطناعي ستمنح الشركات إمكانية تحسين توصيل الإعلانات للمستخدمين الذين من المرجح أن يتفاعلوا معها "هذا مهم جدا للشركات لأنهم يدفعون ثمن تلك الرسائل".
وتكثف ميتا جهودها لكسب المال من تطبيق واتساب، وهو أكبر تطبيق تملكه من حيث عدد المستخدمين اليومي. وعلى الرغم من شعبية الخدمة وسعر الاستحواذ المذهل الذي بلغ 22 مليار دولار في عام 2014، فلم تساهم حتى الآن إلا بجزء صغير من إجمالي إيرادات ميتا.

المصدر: وكالات
ميتا
واتساب
الذكاء الاصطناعي
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