إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته

هدد رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك، بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته بسبب تقنية الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة "أبل إنتليجنس".

وفي سلسلة من المنشورات على حسابه في منصة "إكس"، شارك ماسك مخاوف بشأن ما إذا كانت أبل وOpenAI ستحمي معلومات المستخدمين.

وكشفت أبل، عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "أبل إنتليجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي (سيري)، وأعلنت عن شراكة مع أوبن إيه.آي لدمج تطبيق (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها.

وأعلنت أبل عن ميزات الذكاء الاصطناعي هذه في مؤتمر المطورين العالمي، إلى جانب أحدث نظام تشغيل لأجهزتها.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.