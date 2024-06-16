«العيد في دبي».. ترفيه حي وتجارب ممتعة وعروض ترويجية

دبي (الاتحاد)

تبدأ اليوم 16 يونيو 2024، احتفالات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم لسكان المدينة وزوارها تجارب رائعة وذكريات لا تنسى، حيث تنبض أجواء دبي بالحياة من 16 وحتى 23 يونيو الجاري، مع الألعاب النارية، والفعاليات الترفيهية الحية، والعروض الترويجية الحصرية من المتاجر ومراكز التسوق، والسحوبات والجوائز المميزة وباقات الإقامة في الفنادق، وتجارب فريدة من نوعها لزيارة أشهر المعالم ومناطق الجذب السياحي، وسوف يتم إضاءة أكثر من 15 موقعاً مختلفاً بزينة العيد في مختلف أنحاء المدينة.

تتألق سماء "ريفرلاند دبي" بعروض الألعاب النارية التي تُقام يومي 16 و17 يونيو، الساعة 9:15 مساءً، كما يمكن لزوار المتنزه الترفيهي أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الليزر الرائعة التي تُقام كل ليلة من عطلة عيد الأضحى.

حفلات فنية

تستضيف دبي مجموعة مذهلة من العروض الفنية والترفيهية الحية خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك حفلات موسيقية رائعة، يقدمها كل من الفنان عمرو دياب يوم 18 يونيو، والفنان حسين الجسمي والفنانة شيرين عبد الوهاب يوم 21 يونيو، وعروض فنية لا يمكن تفويتها في دبي أوبرا بما في ذلك أمسية أم كلثوم بتقنية الهولوغرام والتي تحمل عنوان الأطلال يوم 18 يونيو، بالإضافة إلى احتفالية ليالي المغرب العربي في مركز دبي التجاري العالمي يومي 17 و18 يونيو.

تدعو أفضل المعالم ومناطق الجذب السياحي، سكان المدينة وزوارها لقضاء عطلة مليئة بالمرح مع العديد من العروض الترويجية المتميزة، وعروض الدخول المجاني للأطفال، ويشمل ذلك "دبي باركس آند ريزورتس"، و"دبي دولفيناريوم"، و"فندق برج العرب"، و"ذا فيو آت ذا بالم"، و"سينما روكسي"، و"عالم آية"، و"مدينة الأطفال"، و"ذا جرين بلانيت دبي"، و"برواز دبي"، و"حديقة وايلد وادي المائية".

«مدهش»

يمكن للعائلات ترقب ظهور شخصية «مدهش» يومياً في دبي فستيفال سيتي، وسيتي سنتر مردف، ودبي باركس آند ريزورتس، وسيتي سنتر معيصم، وذا أوتلت فيليدج، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وفستيفال سيتي بلازا، وابن بطوطة مول، والسيف، وسيركل مول.

كما يستمتع الأطفال بزيارة عالم مدهش في القاعات 2 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

وترحب مراكز التسوق في المدينة بالزوار للاستمتاع بفعاليات الترفيه العائلي في عيد الأضحى، بما في ذلك تجربة مشاهدة ولقاء شخصيات عرض "نيكلوديون روكس" المسرحي الذي يقام من 16 إلى 23 يونيو في سيتي سنتر مردف، كما يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض تخيل المذهل يومياً في تمام الساعة 7 مساءً، ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض سيرك بلوما حتى يوم 20 يونيو.

ويدعو ميركاتو العائلات والأصدقاء لمشاهدة العروض اليومية الجذابة مثل سيرك العجائب وعرض الكوميديا السحرية وعرض الفقاعات الخيالية والرسم على الوجه وورش العمل الفنية والحرفية وألعاب العيد التفاعلية ومنطقة عمل البالونات للأطفال والعروض المتجولة.

عروض تراثية

تقدم الفرق الإماراتية مجموعة من العروض الفنية التراثية يومياً في تمام الساعة 4:30 عصراً طوال عطلة العيد، في العديد من وجهات التسوق والترفيه على مستوى المدينة، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبلوواترز، وسيركل مول، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، ونخيل مول، وذا آوتلت فيليدج.

وبالإضافة إلى الأنشطة الممتعة والمرحة للعائلات، يمكن للمتسوقين أيضاً العثور على مجموعة رائعة من العروض الخاصة التي تقدمها العديد من المتاجر داخل مراكز التسوق في جميع أنحاء دبي.

ويمكن للعائلات، التي تتطلع إلى الابتعاد عن صخب المدينة، الاستفادة من باقات الإقامة الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى، والتي يقدمها العديد من الفنادق بمختلف أنحاء المدينة، بما يتناسب مع مختلف الأذواق والميزانيات.