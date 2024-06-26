فساتين وقُبّعات ديانا في مزاد بكاليفورنيا

بيفرلي هيلز (أ ف ب)

سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاماً على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها يقام اليوم في كاليفورنيا.

تعرض دار مزادات جولينز خصوصاً فستانين في بيفرلي هيلز، يُقدّر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف و400 ألف دولار، الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية «ذي فانتوم أوف ذي أوبرا» (The Phantom of the Opera) الاستعراضية في لندن، والثاني فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين. وقالت غابرييلا شوارتز من دار جولينز للمزادات «لدينا بعض القطع الاستثنائية.. قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقاً إلى أسلوبها».

ولا تزال أميرة ويلز، بنظر الكثيرين حول العالم، أيقونة للموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

وأضافت شوارتز «لقد كانت تحبّ الموضة بحقّ، كان لديها حدس في الموضة، وكانت تفكر كثيراً في القطع التي ترتديها وتختار المصممين بعناية».

وفي ديسمبر الماضي، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر.

وتشمل المجموعة المعروضة اليوم حوالى خمسين قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات، كما يتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخص أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.