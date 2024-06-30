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«الأرشيف  والمكتبة الوطنية».. معرض تاريخي مصور بـ«طانطان»

«الأرشيف  والمكتبة الوطنية».. معرض تاريخي مصور بـ«طانطان»
1 يوليو 2024 01:23

طانطان (وام)

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ينظم ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن فعاليات جناح الإمارات بـ«موسم طانطان الثقافي 2024» بالمغرب، معرضاً مصوراً يُوثّق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وامتدادها عبر السنين، والتي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني (طيب الله ثراهما)، وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين على تعزيزها.
ولفت حمد الزعابي، مشرف فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى أن المشاركة للموسم الثاني في جناح الإمارات تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وقال «نستعرض أمام الزوار العلاقات الوثيقة بين البلدين عبر 22 صورة تاريخية توثق العلاقات الأخوية بين الإمارات والمغرب، أبرزها صور حصرية توثق أول زيارة قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى المغرب عام 1971، وزيارة أخرى قام بها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عام 1999، ونعرض أيضاً بعض الصور عن ماضي وحاضر إمارة أبوظبي وباقي إمارات الدولة، وأبرزها صور لـ«قصر الحصن» في أبوظبي عام 1966، وصور أخرى بعد ترميمه عام 1999».
وأكد أن مشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان تبرز أهمية حماية التراث والاحتفاء به في مختلف المحافل، للمساهمة في إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
موسم طانطان الثقافي
المغرب
الإمارات
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