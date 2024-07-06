5 دول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي

ترجمة: عزة يوسف

يؤثر التغير المناخي على جميع البلدان بشكل عام، إلا أن الدول ذات الدخل المرتفع لديها القدرة والموارد للتعامل مع هذه الآثار، بينما العكس يحدث مع الدول النامية والفقيرة التي تعاني خسائر ومعاناة بسبب تلك الظاهرة، هنا نتطرق إلى بعض البلدان الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، حسبما ذكرها موقع «Concern» الأيرلندي:

مالي

تقول التقارير إن الحرارة ترتفع في مالي التي تشكل الصحراء ثلثي مساحتها تقريباً، فمنذ عام 1960 ارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية فيها بمعدل 0.7 مئوية، ما أدى إلى مزيد من الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار، ما أدى إلى تلف المحاصيل والهجرة المناخية.

ليبيريا

تعاني ليبريا مجموعة من العوامل تتسبب في تأثرها بشكل كبير بالتغير المناخي مثل ارتفاع مستويات الفقر والاعتماد على الزراعة والتعدين والصيد، فيما بدأت مستويات سطح البحر في الارتفاع، كما يتوقع البنك الدولي تعرض 675 ألف شخص إضافي للخطر.

أفغانستان

ارتفعت درجة الحرارة في أفغانستان بمعدل 1.8 درجة مئوية ما بين 1950 و2010، كما انخفضت الأمطار بمعدل 40%، وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن البلاد معرضة لخطر الجفاف الذي يهدد الأمن الغذائي بدولة تعتمد على الزراعة إلى حد كبير.

تشاد

تسبب الجفاف ودرجات الحرارة المتزايدة خلال الـ50 سنة الماضية في اختفاء 90% من بحيرة تشاد، كما يعاني التشاديون الجوع ونقص الرعاية الصحية، وتفيد التقارير بأن تشاد تعد ثاني أقل دولة استعداداً لمواجهة التغير المناخي.

السودان

دق عالم المناخ جوس ليليفيلد ناقوس الخطر عام 2016 بأن السودان ستشهد ارتفاعاً كبيراً في درجة الحرارة، كما وصفها الصليب الأحمر كواحدة من أكثر الدول تأثراً بالظاهرة.