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الترفيه

خالد النبوي.. مسؤول في البورصة

خالد النبوي
9 يوليو 2024 00:57

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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يخوض الممثل المصري خالد النبوي للمرة الأولى بمشواره الفني تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل «حالة إنكار» يتكون من 10 حلقات، ويجسد خلاله شخصية مسؤول مالي في البورصة، وتدور أحداثه بين التشويق والإثارة حول عالم المال والأعمال، والضغوطات التي يتعرض لها العاملون به، والجانب المظلم من حياتهم، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، بطولة احمد وفيق، وجيهان الشماشرجي.
على الصعيد السينمائي يشارك النبوي في فيلم «أهل الكهف» الذي يعرض حالياً، ويجسد شخصية القائد الروماني «سبيل»، وتدور الأحداث في إطار فانتازي، حول عودة ثلاثة أشخاص إلى الحياة بعد سبات عميق لأكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، والعمل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل توفيق الحكيم بنفس الاسم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
وحول انخفاض إيرادات «أهل الكهف» خلال عرضه بالموسم الصيفي، أوضح النبوي، أن العامل التسويقي وتوقيت طرحه في فترة الأعياد، كانا السبب في انخفاض الإيرادات إلى حد ما، إلى جانب تأخر فترة ظهور الفيلم التى قاربت 4 سنوات بسبب المعوقات الإنتاجية، في ظل انتظار الجمهور له طوال هذا الوقت.

خالد النبوي
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