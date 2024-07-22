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الترفيه

4 أفلام تُعيد أحمد حلمي للسينما

أحمد حلمي
23 يوليو 2024 00:56

سعيد ياسين (القاهرة)

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يستعد أحمد حلمي للعودة إلى السينما بأربعة أفلام، أولها بعنوان «قصة المدينة»، تأليف خالد وشيرين دياب، وتدور أحداثه حول المقاومة الشعبية في عام 1967، والثاني «لسة حتة» مع أمينة خليل. وتأليف شريف نجيب وإخراج هشام فتحي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، والثالث هو فيلم «النونو»، وفي فيلم «الست» يشارك ضيف شرف، ويتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، بطولة منى زكي ومحمد فراج وأحمد داود، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
وكان حلمي قد شارك مؤخراً في موسم الرياض بمسرحية «تييت» مع هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومحمد رضوان وجان رامز، تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، وجسد فيها شخصية مدرس تاريخ يعيد تفكيره فيما يقدمه للطلاب من معلومات، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياته ووجهات نظره.
وآخر مشاركة سينمائية لحلمي كانت في مايو 2022 بفيلم «واحد تاني» الذي جسد فيه شخصية أخصائي اجتماعي بمصلحة السجون، يجري مقابلات مع النزلاء ويقدم تقارير عن حالاتهم النفسية، ويقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحاً.

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