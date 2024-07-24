عرض «مَالك صَلاح» بالسينما المحلية اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

في تجربته الروائية الطويلة الأولى، ينافس المخرج الإماراتي محمد العبّادي في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام بفيلم «مَالك صَلاح» الذي تنطلق عروضه في صالات السينما المحلية اليوم، وجمع فيه العبّادي نخبة من ممثلي الكوميديا الشباب من الخليج ومصر، وأقام صناع الفيلم وأبطاله مساء أمس الأول، عرضاً خاصاً في «وافي سنتر – فوكس دبي»، بحضور نخبة من الممثلين والإعلاميين وصناع السينما المحلية، منهم الممثل والمنتج حبيب غلوم والمخرج أحمد زين والمخرج والمنتج ناصر التميمي.



اجتماعي كوميدي

«مَالك صَلاح» فيلم إماراتي خليجي مصري مشترك، سيناريو وحوار شريف عادل، وبطولة إبراهيم المريسي ويحيى إبراهيم وأحمد خشبة ومصطفى بسيط ونيرمين ماهر، وتدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، حول «مالك صلاح» الذي يلعب دوره إبراهيم المريسي، حيث تنقلب حياته رأساً على عقب يوم زفافه، خصوصاً بعدما أصيب جده برصاصة طائشة، كان قد تم إطلاقها احتفالاً بزواجه، ليقرر تأجيل عرسه والسفر إلى مصر لعلاج جده، فيمر بالعديد من المواقف الكوميدية خلال رحلته.



تحدٍ كبير

وأعرب محمد العبّادي عن سعادته بإطلاق «مَالك صَلاح» جماهيرياً، خصوصاً أنه أولى تجاربه في الأفلام الطويلة، بعد مشاركات عديدة في أفلام سابقة، في مجال المؤثرات البصرية والإنتاج، منها «هجولة» و«العم ناجي»، وقال: الفيلم تحدٍ كبير بالنسبة لي، حاولت تقديم عمل مشترك خليجي مصري، بمزيج من كوميديا الموقف، لتنفيذ عمل مختلف من حيث القصة والمضمون.



ظواهر

ونوه العبّادي إلى أن العمل يسلط الضوء على بعض العادات السلبية التي لا تزال تمارس حتى الآن في الأعراس، بحجة الفرح والسرور، موجهاً شكره إلى الممثل إبراهيم المريسي الذي شجعه على خوض تجربة إخراج أول أفلامه الطويلة عبر «مَالك صَلاح»، بعدما تعاونا سابقاً في جزأي «العم ناجي»، اللذين حققا صدىً كبيراً في صالات السينما.



نقلة نوعية

وبعد أن قدم سابقاً سلسلة «العم ناجي»، أوضح المريسي أن تجربته في «مَالك صَلاح» مختلفة، وفكرة الفيلم تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، وقال «يُعتبر الفيلم نقلة نوعية بالنسبة لي، من حيث دوري المختلف والبعيد كلياً عن «العم ناجي»، إلى جانب مشاركتي فيه مع مجموعة من ممثلي الخليج ومصر، الأمر الذي أكسبه العديد من الخبرات الفنية.



صعوبات

وأشار المريسي إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهها فريق العمل، خصوصاً أن الفيلم تم تصويره بين الإمارات واليمن ومصر، إلا أن أسرة الفيلم عملت جاهدة حتى يظهر العمل بصورة مشرفة، خصوصاً أن «مَالك صَلاح» يُعتبر بالنسبة لأغلب صناعه أول تجربة لهم في عالم الأفلام الروائية الطويلة.



تطور نوعي

يرى المخرج الإماراتي محمد العبّادي، أن السينما الإماراتية تشهد تطوراً من ناحية تنفيذ نوعيات مختلفة ومميزة من الأفلام، التي حققت المنافسة وجذبت الجمهور لصالات السينما، مشدداً على أهمية اكتشاف المواهب في مجالات صناعة الأفلام، من إخراج وكتابة وتمثيل، لإثراء الساحة الفنية بأعمال جديدة في الفكر والمضمون.