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7 أطعمة تجلب السعادة

7 أطعمة تجلب السعادة
26 يوليو 2024 00:58

ترجمة: عزة يوسف
تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف على تحسين صحة الأمعاء ومكافحة الالتهابات المزمنة، ما يحسن الحالة المزاجية، ويجعلها وسيلة لتحقيق السعادة، ونذكر 7 أطعمة منها حسب موقع Dr Axe الأميركي:

الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكاكاو الطبيعي، غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب أضراراً للدماغ، وتعمل الشوكولاتة الداكنة كمضادات اكتئاب طبيعية لاحتوائها على مركبات تفرز هرمون السعادة.

الأسماك 
تُعتبر من أفضل مصادر أحماض «أوميغا 3» الدهنية التي تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، والأحماض الأمينية التي يستخدمها الجسم لإنشاء نواقل عصبية تسمح لخلايا الدماغ بالتواصل، كما تمنع الجوع المرتبط بالتقلبات المزاجية.

الزبادي
يوفر الزبادي، الغذاء المخمر، البروبيوتيك الذي يعزز بيئة الأمعاء الصحية، ما ينعكس في صورة عقلية أكثر سعادة.

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التوت
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C)، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، كما يحتوي على النحاس وحمض الفوليك.

زيت الزيتون
يُعد زيت الزيتون من الدهون الصحية المفيدة للجسم والعقل، ويوفر أحماضاً دهنية غير مشبعة معروفة بتأثيراتها المضادة للالتهاب والوقاية العصبية، كما يساعد على تقليل الاكتئاب.

الكركم
يحتوي على عنصر نشط يسمى الكركمين، معرو بخصائصه المضادة للالتهاب، وأثبتت الدراسات فوائده في تحسين الحالة المزاجية. 

الموز
يُعد مصدراً للكربوهيدرات والإلكتروليتات التي تزود الدماغ والجسم بالطاقة، يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني له خصائص مهدئة لأنه يعزز إطلاق هرمون السيروتونين.

السعادة
الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة
الأطعمة
الأطعمة الصحية
الشوكولاتة الداكنة
الأسماك
الزبادي
التوت
زيت الزيتون
الموز
الكركم
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