لانغ لانغ يعزف في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركتي ماك جلوبال وميرال، عرضاً حصرياً لعازف البيانو العالمي الشهير لانغ لانغ، في إطار برنامج «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024» في 22 نوفمبر على خشبة مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، بعد عرضه الأول في متحف اللوفر - أبوظبي في مارس 2022.

وسيقدم لانغ لانغ خلال هذه الأمسية الموسيقية مع فرقة الأوركسترا روائع موسيقية ومقطوعات تصويرية من الأفلام الخالدة لعالم ديزني السحري، في تجربة غامرة تتخللها تقنيات بصرية مذهلة.



عازف عالمي

ويُعد لانغ لانغ، من أبرز وأبرع الموسيقيين الكلاسيكيين في عصرنا، وهو يمتلك مسيرة فنية رائدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، كما يُعتبر من أبرز سفراء الفنون والأكثر تأثيراً والتزاماً في العالم في القرن الـ 21، وقد استحوذ على قلوب الجمهور من مختلف أنحاء العالم من خلال تقديمه سلسلة من أغاني الأفلام الخالدة لعالم ديزني المحبوب، من أبرزها Let It Go من فيلم فروزن، وSomeday My Prince Will Come من فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة وسواها الكثير.

وقد نجح عازف البيانو، في تحقيق شهرة عالمية، حيث باع ملايين الألبومات وأدى عروضاً لكبار الشخصيات في العالم، ونظراً لشعبيته الواسعة بين عشاق الثقافة والموسيقى، يتوقع أن تُباع تذاكر العرض خلال وقت قياسي قصير.



أجندة حافلة

يستضيف برنامج «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024»، الذي انطلق في شهر فبراير ويستمر حتى نوفمبر المقبل، جدولاً حافلاً بالحفلات الموسيقية الاستثنائية، التي تضم نُخبة من نجوم الغناء والموسيقى من حول العالم في العاصمة.

ويأتي البرنامج في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة لاستضافة فعاليات عالمية متنوعة، لتعزيز المشهد الثقافي الفني في الإمارة المُصنفة من «اليونسكو»، مدينة الموسيقى.